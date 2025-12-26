  1. Моя Слобода
В тульском пос. Менделеевский открылся кабинет врача общей практики 

Он избавит местных жителей от необходимости ехать за качественной медицинской помощью на Косую Гору.

За счёт регионального бюджета в Менделеевском было построено новое медучреждение. Об этом попросили жители, которым, после закрытия местной амбулатории, приходилось ездить к врачу на Косую Гору.

Вместе с администрацией города был проработан вопрос установки модульного офиса врача общей практики. Найден земельный участок и подведены коммуникации.

2.jpg

Теперь более 3000 человек будут получать медицинскую помощь рядом с домом. В офисе постоянно Будет вести приём врач-терапевт и узкие специалисты. Также у жителей теперь есть свой прививочный кабинет.

26 декабря, в 19:12 +1
Событие
врач медицина развитие здравоохранения повышение качества и доступности медицины развитие здравоохранения
Место
Тульская область Тула
