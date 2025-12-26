  1. Моя Слобода
В Тульской области начали подготовку к музыкальному фестивалю «Дикая Мята — 2026»

В период проведения массового мероприятия будут задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, частных охранных организаций и др.

Фото Алексея Пирязева.

В региональном правительстве прошло совещание по вопросам подготовки и проведения музыкального фестиваля «Дикая Мята — 2026».

В период проведения массового мероприятия будут задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, частных охранных организаций, Главного управления МЧС России по Тульской области, а также волонтеры.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Генеральный директор фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин рассказал об особенностях предстоящего сезона. Также участники совещания наметили план дальнейшей организации мероприятия.

Напомним, фестиваль пройдет в Бунырево Тульской области 19–21 июня 2026 года. Уже известно, что выступят Ёлка, TMNV, Найк Борзов, TRITIA, хмыров, «Рубеж Веков», obraza net, «источник», «Людмил Огурченко», «Токсичный ансамбль Лягухо», MONOLYT (IL), «Молодость Внутри», «Лолита Косс», «синдром главного героя», «Пальцева Экспириенс», vestfalin, «Досвидошь», «друнк», «Борисовский Тракт», SOULTYLER, «ночь на кухне», SALVADOR, black lama, SAY YES! , «ТКАНИ», «Ответы Внутри» и другие. 

26 декабря, в 15:57 −1
