В ночь на 1 января общественный транспорт в Туле будет ходить до 3 часов

Фото минтранса Тульской области.

В новогоднюю ночь общественный транспорт в Туле будет работать до 3 часов. Об этом в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» рассказала заместитель главы администрации города Надежда Токовая.

На маршруты добавят дополнительные единицы автобусов № 16, 18, 40.

В ночь на 7 января транспорт будет ходить до 1.30. Дополнительно выйдут в рейсы трамвайные маршруты № 9, 14.

По словам Надежды Токовой, оплата за проезд будет осуществляться по дневному тарифу. То есть по наличному расчету 45 рублей, по безналу — 38, картой «Тройка» — 36.

Подробная информация будет размещена на сайте администрации Тулы.