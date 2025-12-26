  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В 2025 году в Тульской области спасли 40 недоношенных малышей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В 2025 году в Тульской области спасли 40 недоношенных малышей

Показатель младенческой смертности в регионе достиг исторического минимума.

В 2025 году в Тульской области спасли 40 недоношенных малышей
Фото Алексея Пирязева.

В 2025 году благодаря проекту «Семья» в перинатальный центр Тульской области поступили 130 единиц современного медицинского оборудования, включая: : УЗИ аппараты экспертного уровня, аппараты ИВЛ, система подачи оксида азота, инкубаторы и кувезы, мониторы витальных функций, открытые реанимационные модули и т.д. 

Такое оборудование позволяет врачам использовать щадящие методы диагностики и лечения, уменьшая стресс для малышей и сокращая длительность госпитализации.

Кроме того, в центре появился реанимобиль отечественного производства, оснащенный оборудованием для безопасной перевозки новорожденных в специализированные клиники.

«В перинатальном центре работает иммерсионный комплекс для недоношенных и детей с неврологической патологией, моделирующий эффект невесомости, что помогает восстановлению и снижению осложнений. Более 500 малышей прошли на нем реабилитационный курс. Благодаря высокой квалификации наших врачей и современному оборудованию в этом году мы выходили 40 тяжелых малышей, которые родились с экстремально низкой и очень низкой массой тела»,– рассказал главный врач Олег Черепенко.

Именно современная медицинская инфраструктура и высокая квалификация персонала позволили региону достигнуть исторического минимума младенческой смертности — всего 3 случая на 1000 новорожденных, что значительно ниже общероссийского показателя.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
26 декабря, в 18:03 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
новорожденные малыши недоношенные
Погода в Туле 28 декабря: до -4 градусов, снег и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 декабря: до -4 градусов, снег и ветер
сегодня, в 09:00, 295 1692 3
В одном из дворов Новомосковска появились снеговики из «Симпсонов»
Жизнь Тулы и области
В одном из дворов Новомосковска появились снеговики из «Симпсонов»
сегодня, в 13:33, 31 725 15
В Туле автобус с пассажирами на повороте вылетел с дороги
Дежурная часть
В Туле автобус с пассажирами на повороте вылетел с дороги
сегодня, в 14:17, 31 1889 2
Тульские полицейские вернулись с Северного Кавказа
Жизнь Тулы и области
Тульские полицейские вернулись с Северного Кавказа
сегодня, в 11:28, 28 1049 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Пропавший в Новомосковске подросток найден живым
Пропавший в Новомосковске подросток найден живым
На пр. Ленина водитель повернул там, где ему захотелось
На пр. Ленина водитель повернул там, где ему захотелось
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.