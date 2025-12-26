В 2025 году в Тульской области спасли 40 недоношенных малышей

Фото Алексея Пирязева.

В 2025 году благодаря проекту «Семья» в перинатальный центр Тульской области поступили 130 единиц современного медицинского оборудования, включая: : УЗИ аппараты экспертного уровня, аппараты ИВЛ, система подачи оксида азота, инкубаторы и кувезы, мониторы витальных функций, открытые реанимационные модули и т.д.

Такое оборудование позволяет врачам использовать щадящие методы диагностики и лечения, уменьшая стресс для малышей и сокращая длительность госпитализации.

Кроме того, в центре появился реанимобиль отечественного производства, оснащенный оборудованием для безопасной перевозки новорожденных в специализированные клиники.

«В перинатальном центре работает иммерсионный комплекс для недоношенных и детей с неврологической патологией, моделирующий эффект невесомости, что помогает восстановлению и снижению осложнений. Более 500 малышей прошли на нем реабилитационный курс. Благодаря высокой квалификации наших врачей и современному оборудованию в этом году мы выходили 40 тяжелых малышей, которые родились с экстремально низкой и очень низкой массой тела»,– рассказал главный врач Олег Черепенко.

Именно современная медицинская инфраструктура и высокая квалификация персонала позволили региону достигнуть исторического минимума младенческой смертности — всего 3 случая на 1000 новорожденных, что значительно ниже общероссийского показателя.