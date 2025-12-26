Страховые пенсии и МРОТ увеличат, а в армию будут призывать круглый год: какие законы вступают в силу в январе

Одни нововведения вступят в силу с 1-го числа, другие – в конце месяца.

Фото Алексея Пирязева.

Страховые пенсии повысят

С 1 января страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца вырастут на 7,6%. Повышение по старости затронет тех, кто уже не работает, и тех, кто продолжает трудиться. В среднем страховая пенсия по старости превысит 27 700 рублей в месяц.

Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году достигнет 9584,69 рубля, а стоимость одного пенсионного коэффициента — 156,76 рубля.

Малообеспеченные семьи ждет

ежегодная семейная выплата



Речь о семьях, в которых среднедушевой доход не превышает полтора прожиточных минимума в регионе проживания. В таком случае работающие родители, воспитывающие двух и более детей (до 18 лет, если дети учатся очно — до 23 лет), смогут с 1 января получать ежегодную семейную выплату. Ее размер составит разницу между суммой уплаченного подоходного налога за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой налога, рассчитанного с того же дохода по ставке 6%. То есть семьям пересчитают налог по ставке 6% и вернут разницу. Мама и папа должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране, а с их доходов должен быть уплачен подоходный налог.

Призыв в армию — круглый год

Призыв в Вооруженные силы РФ будет идти с 1 января по 31 декабря, при этом отправлять новобранцев в части продолжат в привычные сроки — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Закон вступит в силу с 1 января. Согласно ему медосвидетельствования и заседания призывной комиссии будут проводить в течение календарного года.

Установлен предельный срок явки по повестке военного комиссариата. Он не должен превышать 30 дней с момента размещения этого документа в Реестре повесток.

МРОТ станет выше

С 1 января минимальный размер оплаты труда повысят на 20,7%, он будет составлять 27 тысяч 93 рубля в месяц. Меньше МРОТ работодатель не имеет права платить сотрудникам.

У матерей-героинь — новые льготы

С 1 января женщины, которым присвоено звание «Мать-героиня» (родившим или воспитавшим 10 и более детей), будут получать социальные гарантии, аналогичные тем, что есть у Героев России и Героев Труда.

Теперь таким мамам будут положены бесплатные земельные участки, путевки в санатории, лекарственное обеспечение, бесплатная стоматология с протезированием. Взамен льгот женщины смогут выбрать ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей, при этом часть льгот за ними сохранят.

Региональные власти получили право устанавливать дополнительные меры соцподдержки матерей-героинь за счет средств бюджетов субъектов РФ.

Также периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до полутора лет при рождении двух и более детей одновременно при исчислении страхового стажа суммируются с учетом их фактической продолжительности.

Не сдавшие ГИА школьники смогут

бесплатно получить рабочую профессию

С 1 января выпускники 9-х классов, завалившие экзамены, смогут бесплатно пройти обучение по программам профессиональной подготовки на рабочие специальности и должности служащих. Они смогут одновременно освоить рабочую профессию и подготовиться к повторной пересдаче ГИА.

Бойцы СВО смогут заключить

соцконтракт на льготных условиях



Демобилизованные участники специальной военной операции смогут с 1 января на льготных условиях заключить социальный контракт на сумму до 350 тысяч рублей. Социальный контракт — это соглашение между органами соцзащиты и человеком, среднедушевой доход в семье которого меньше прожиточного минимума. Он помогает человеку найти работу, выучиться новой профессии, открыть бизнес или организовать подсобное хозяйство.

Приоритетное право заключать соцконтракт у ветеранов СВО и их близких было и прежде, однако теперь для них уберут барьер среднедушевого дохода.

Память жертв геноцида советского

народа увековечат

В законодательстве России появится новое понятие — «геноцид советского народа». Также установлен единый порядок поиска захоронений и увековечения памяти мирных жителей, погибших от рук нацистов. Среди форм увековечения памяти жертв геноцида — захоронение и перезахоронение останков, благоустройство захоронений, поисковая работа, установка памятных знаков, создание музеев и выставок.

услуги банкротства будут

рекламировать по-новому

С 1 января в такой рекламе будет запрещено давать гарантии или обещания освободить человека от исполнения денежных обязательств и обязанности по уплате обязательных платежей. Под запрет попадут призывы не платить по долгам и рассказы о создании государством системы для освобождения россиян от внесения обязательных платежей. Помимо этого, реклама таких услуг должна будет содержать указание: «Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ».

Компенсацию за нарушение авторских

прав рассчитают по новым правилам

С 4 января в России поменяют порядок взыскания и способы расчета компенсации за нарушение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Принятый закон дает возможность снизить размер компенсации, если предприниматель совершил это впервые и не знал, что нарушил чьи-то права.

Принудительные работы станут

отдельным видом наказания

С 20 января приговоренных к принудительным работам будут содержать в исправительных центрах и привлекать к труду в местах, определяемых учреждением уголовно-исполнительной системы. Исправительные работы смогут назначать только тем осужденным, у которых есть основное место работы.

Полиция и школы будут обмениваться

информацией о детях мигрантов

С 28 января региональные органы управления в сфере образования будут присылать в территориальные подразделения МВД данные о результатах тестирования детей мигрантов на знание русского языка, их приеме в школы и колледжи или отчислении. Ведомствам придется направлять правоохранителям сведения об обращении в школу иностранцев, включенных в реестр контролируемых лиц.

Со своей стороны, МВД будет передавать региональным органам управления образованием данные о регистрации детей мигрантов по месту жительства или их снятии с регистрационного учета.