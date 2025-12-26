  1. Моя Слобода
Россельхознадзор оставил тульского фермера без деклараций на 2200 тонн зерна

Такое решение было принято из-за выявленных нарушений технического регламента ЕАЭС «О безопасности зерна».

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям провели надзорное мероприятие в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства из Веневского района Васильева А. А. 

При проверке соблюдения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна было установлено, что предприниматель зарегистрировал декларации о соответствии на партии пшеницы, гороха и рапса общим весом 2200 тонн.

Однако в протоколах испытаний, на основании которых оформлены декларации, были указаны неверные данные. Кроме того, отсутствовало заключение о применении пестицидов и агрохимикатов при выращивании зерна. Это считается нарушением действующего законодательства.

По итогам проверки Россельхознадзор признал декларации на зерно недействительными и выдал фермеру предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

26 декабря, в 21:21 0
Место
Тульская область Веневский район
