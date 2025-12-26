Ребенок — не риск, а радость: что меняется в семейной политике Тульской области

Как помочь семье не на словах, а на деле, обсудили на пресс-завтраке в детской областной больнице.

25 декабря в детской областной больнице представители правительства, медицины и социальной сферы обсудили, как в Тульской области работает семейная и демографическая политика: от маткапитала для студенческих семей и помощи беременным в «одном окне» до выездных врачебных бригад, поддержки недоношенных детей и программ для бабушек и дедушек. Короче, обо всем, что делает семейную жизнь спокойнее и комфортнее.

Наталья Архипова, зам. губернатора Тульской области, задала тему обсуждения:

- В начале года мы обсуждали планы по новому нацпроекту «Семья». Конечно, подводить итоги еще рано, но уже есть определенные промежуточные результаты. Сейчас в Тульской области более 54 мер поддержки семей с детьми: и материальные, и нефинансовые. Они рассчитаны на все категории семей, но в приоритете – многодетные и молодые студенческие семьи. Кстати, некоторые меры поддержки молодых студенческих семей были приняты по итогам встречи губернатора региона Дмитрия Миляева со студенческими семьями, молодыми мамами-студентками. И, на мой взгляд, они уже показали свою эффективность.

По словам Натальи Архиповой, поддержка молодых семей в размере одного млн рублей при рождении второго и третьего ребенка (если мама не старше 25 и 28 лет соответственно) действует только с 1 января 2025 года. Ее эффективность можно будет оценить как минимум спустя 2-3 года.

- Эффективно работает в регионе демографический стандарт. Он действует 2 года, и к нему уже присоединились более 2000 предприятий. И набор мер поддержки со стороны работодателя тоже расширяется. Синергия мер поддержки со стороны государства и работодателя дает определенную надежду, что демографический тренд изменится. И главное – в сознании молодежи, - сказала Наталья Архипова.

- На недавно прошедшем экспертном совете при губернаторе, где обсуждали Стратегию развития региона до 2030 года прозвучало предложение выплачивать студенческим семьям материнский капитал начиная с первого ребенка. Предложение поддержал Дмитрий Миляев. Какие планы в этом вопросе на 2026 год? – прозвучал вопрос от журналистов.

- В планах на будущее – продолжать поддерживать студенческие семьи. Мы видим в них потенциал: чем раньше женщина родит первого ребенка, тем больше вероятность рождения вторых и последующих детей. Поэтому хотим ввести материнский капитал на рождение первого ребенка, если мама – студентка вуза или колледжа очной формы обучения. Разумеется, на второго, третьего – тоже. То есть на всех деток семья получит маткапитал, - пояснила Наталья Архипова. – Сейчас мы прорабатываем этот вопрос, просчитываем возможности. Вероятно, в течение 2026 года такая мера поддержки будет введена. Гармоничное сочетание обучения, построения карьеры и материнства – вот наша цель.

- Но ведь в колледже учатся девушки моложе 18 лет. Не будет ли это стимулировать слишком раннюю беременность?

- Школьные беременности мы не стимулируем, - категорично заявил Дмитрий Марков, зампред правительства Тульской области.

А Наталья Архипова добавила:

- Бывают случаи, девушки выходят замуж до достижения 18 лет. И получают полную дееспособность. И это нормально. И если вдруг девушка окажется в ситуации репродуктивного выбора в 17 лет, ей надо помочь.

По словам Эвелины Шубинской, директора «Мой семейный центр», в регионе есть программа поддержки таких девушек и их родителей – «Дочки и матери»:

- Наша программа рассчитана на молодых женщин до 23 лет. И главная ее задача – сохранить репродуктивное здоровье женщины и жизнь будущему ребенку.

По словам Дмитрия Маркова, в Тульской области средний возраст женщины, рожающей первенца – 27-28 лет, хотя еще три-пять лет назад был 25 лет. А средний возраст вступления в брак – около 30. И в регионе нет проблемы школьных беременностей, это единичные случаи.

А затем Дмитрий Марков рассказал о социальном помощнике для женщин:

- Первый кабинет социального помощника появился в женской консультации на Пушкинской в Туле. Когда женщина в положении, ни у кого нет сомнений, что ей надо наблюдаться у врача. И здесь же в женской консультации она может получить социальную помощь и поддержку.

По словам Дмитрия Маркова, в ближайшее время второй такой кабинет откроется в филиале №1 перинатального центра. Теперь будущие мамы могут в одном месте — во время визита к врачу — получить консультацию по мерам социальной поддержки: узнать, какие виды помощи им положены, какими социальными сервисами можно воспользоваться, а также получить помощь в подаче заявлений через портал Госуслуг.

Если женщина находится в трудной жизненной ситуации, социальный помощник формирует для нее индивидуальную программу сопровождения и подключает к работе специалистов семейного МФЦ. Поддержка начинается сразу и продолжается как во время беременности, так и после рождения ребенка. В 2026 году проект будет масштабирован на все районы области.

Зампред отметил еще одно направление социального блока – меры по снижению количества абортов.

- У нас есть кабинеты тишины, поддержку женщине в период репродуктивного выбора оказывают вместе с врачами психологи и соцработники центра «Мой семейный центр», волонтеры и церковь. Женщине нужно объяснить ее возможности и ресурсы.

Наверное, самый объемный доклад был у Дмитрия Харитонова, главврача Тульской детской областной клинической больницы. Оно и понятно, ведь нет таких детей, кто ни разу не болел.

- Для меня, как для педиатра, самое важное — чтобы помощь доходила до каждого ребенка, независимо от того, где он живет. Поэтому наши врачи регулярно выезжают в районы области. В 2025 году врачебные бригады детской областной больницы совершили 149 выездов в районы Тульской области, в том числе с мобильным комплексом Центра здоровья для детей. В составе мобильных бригад – педиатр, оториноларинголог, офтальмолог, ортопед–травматолог, кардиолог, психиатр, акушер–гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, невролог, хирург, уролог. Осмотры проходят в поликлиниках, школах, детских садах, летних лагерях. Это удобно и для детей, и для родителей. Часто именно такие плановые осмотры помогают заметить изменения на самом раннем этапе и вовремя дать рекомендации или направить на лечение.

Мы знаем, как сложно родителям маленьких детей ничего не забыть. Поэтому в регионе уже три года работает бесплатный сервис «Медицинский помощник» для семей с детьми. Он напоминает о плановых осмотрах, помогает записаться к врачу или на обследование, подсказывает, как подготовиться и где посмотреть результаты анализов. Сервис для родителей успешно функционирует по всей Тульской области, сопровождая порядка 7 тысяч детей в первый год жизни.

Отдельное сопровождение мы организуем и для семей, где растут дети с особыми потребностями. Специалисты заранее связываются с родителями, помогают пройти обследования и подготовиться к госпитализации без лишней суеты.

У нас внедрен «Зеленый коридор» для многодетных семей. В региональной информационной системе здравоохранения мы видим всех детей из многодетных семей. И если родители записали их к врачам, организуем таким семьям сопровождение, чтобы посещение поликлиники было комфортным.

Есть дети, которым помощь нужна особенно рано и особенно точно – дети с редкими, орфанными заболеваниями. Благодаря фонду «Круг добра» 106 детей получают современные и дорогостоящие препараты, которые реально меняют качество жизни.

Одним из наиболее эффективных и доступных методов ранней диагностики орфанных заболеваний является неонатальный скрининг. Эта процедура проводится на вторые сутки жизни у доношенных новорожденных и на седьмые сутки у недоношенных детей. Скрининг на 36 видов орфанных заболеваний позволяет выявить серьезные патологии у младенцев еще до появления первых клинических симптомов. Все дети, у которых диагностированы редкие заболевания, получают лечение и находятся под контролем врачей.

А еще, по словам Дмитрия Харитонова, в детской областной больнице появилось современное рентгеновское оборудование, которое позволяет провести сразу несколько исследований в одном кабинете. Это экономит время и снижает стресс для ребенка. Аппарат имеет специальные педиатрические режимы с минимальной дозой облучения.

Олег Черепенко, главврач Тульского областного перинатального центра им. В.С. Гумилевской, рассказал, как выхаживают младенцев:

- Областной перинатальный центр — это место, куда направляют все сложные случаи со всей области. Здесь сосредоточены опыт, технологии и команда специалистов, готовых помочь даже в самых непростых ситуациях. И уровень младенческой смертности в регионе сейчас — один из самых низких за всю историю. Это не сухая статистика, а результат выстроенной системы помощи мамам и новорождённым.

Центр оснащен современным оборудованием. В рамках нацпроекта «Семья» в перинатальный центр поступило более 130 единиц новой аппаратуры — в отделения патологии новорождённых и реанимации. Это оборудование позволяет: выхаживать малышей, родившихся раньше срока и с очень маленьким весом, проводить многие обследования без боли и лишних вмешательств. Для безопасной перевозки новорожденных есть специальный реанимобиль.

В работе мы используем современные технологии выхаживания. Одна из них — иммерсионный комплекс. Он помогает недоношенным детям и малышам с неврологическими проблемами мягко адаптироваться к жизни вне маминого живота, создавая эффект невесомости. Уже более 500 детей прошли такую реабилитацию. В 2025 году удалось сохранить жизни 40 малышей с экстремально низкой массой тела при рождении.

После выписки дети не остаются без внимания. Уже три года в перинатальном центре работает отделение катамнестического наблюдения - за недоношенными детьми и малышами, которые в первые дни жизни перенесли тяжелые состояния.

С ребенком работают педиатр, невролог, ортопед. Можно пройти обследования, сделать УЗИ, проверить слух, сдать анализы.

Главное — врачи ведут ребенка в динамике, знают его историю и особенности. А родителям подробно объясняют, как ухаживать за малышом, составляют индивидуальный план наблюдения.

Алексей Комиссаров, зам. главврача Тульской областной клинической психиатрической больницы им. Н.П. Каменева, рассказал о двух уникальных проектах в психологической помощи семьям с детьми:

- Иногда ребенку и семье нужна более интенсивная помощь, чем обычный прием у врача, но при этом не нужна госпитализация и разлука с домом. Именно для этого с августа 2025 года работает детский дневной стационар. Такой формат снижает стресс у детей и родителей, позволяет ребенку продолжать учёбу и общение, дает врачам возможность работать с ребенком системно и эффективно.

Проект уникален тем, что помощь здесь комплексная: помимо профильного лечения дети проходят лечебную физкультуру, массаж и физиотерапию. Это помогает не только телу, но и вниманию, памяти, обучаемости, общему самочувствию.

Второй проект - «Тур выходного дня с психологом», создан для психологической поддержки семей с детьми, в том числе семей участников СВО. Семьи на выходные выезжают на загородную базу отдыха. Комфортное размещение (одна ночевка), 3-разовое питание, консультации психологов, психотерапевтов и психиатров анонимно и по желанию. А еще лекции, беседы, прогулки, восстановительные практики на свежем воздухе.

Это помогло снять стигму вокруг психологической помощи: люди приходят не «лечиться», а позаботиться о себе и своей семье. К тому же специалисты работают не с одним человеком, а с семьей в целом.

Оба проекта — про помощь без страха, без изоляции и без ярлыков. И про то, что забота о психологическом состоянии семьи — это такая же норма, как забота о физическом здоровье.

Виктория Камаева, директор департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области, рассказала о педиатрической службе:

- В государственных медицинских учреждениях Тульской области сегодня работают около 350 педиатров, большинство из них — участковые врачи, которые сопровождают детей с первых дней жизни. В этом году к команде присоединились 39 молодых специалистов.

Для того чтобы молодые врачи приходили в профессию и оставались в регионе, действует комплекс мер поддержки. Это единовременная выплата, помощь с жильём или компенсацией аренды, ежемесячные доплаты участковым педиатрам, а также участие в федеральных программах поддержки медицинских работников. Параллельно мы обновляем детские поликлиники: в этом году ремонт проводился на восьми объектах, три поликлиники уже полностью обновлены, еще несколько — на завершающей стадии. Работа продолжится и дальше: в региональную программу на 2026–2030 годы включен капремонт детских поликлиник в Туле, Новомосковске, Ефремове и Узловой.

Эвелина Шубинская, директор «Мой семейный центр», рассказала о пунктах проката предметов для ухода за младенцами:

- Ожидание малыша — радостное, но в то же время очень волнительное время. Мы понимаем, что в первые месяцы после рождения ребенка особенно важно чувствовать опору и не переживать из-за бытовых мелочей. Именно поэтому в Туле работает пункт проката предметов первой необходимости для малышей до 1,5 лет. Здесь можно взять напрокат все самое нужное: коляску, кроватку, автокресло, шезлонг, видеоняню и другие вещи, которые нужны в первые месяцы жизни ребенка. Это удобно, безопасно и помогает семье не делать лишних покупок. Уже тысячи семей воспользовались этой возможностью.

В декабре в Туле открылась новая, удобная площадка пункта проката на улице Лейтейзена. В просторном зале можно спокойно посмотреть, выбрать и сразу забрать домой нужные вещи. Пункт работает для многодетных и молодых семей, родителей детей с инвалидностью, семей участников СВО и тех, кто сейчас оказался в непростой жизненной ситуации.

Инесса Сулина, директор РЦ «Развитие», отметила роль старшего поколения в демографической политике:

- Сегодня мир меняется очень быстро, и из-за этого людям серебряного возраста бывает непросто понять внуков и их родителей. Новые технологии, другие правила общения, иной ритм жизни — все это может создавать недопонимание в семье, даже когда есть любовь и желание помочь. Именно поэтому появилась программа «С внуком на Ты». В спокойной и поддерживающей атмосфере старшее поколение учится разбираться в современных технологиях, выстраивать теплый диалог с родными и находить решения в сложных семейных ситуациях.

Эта программа отвечает на живой запрос бабушек и дедушек — оставаться нужными, быть «на одной волне» с семьей и чувствовать себя уверенно в современной жизни. Программа работает с сентября 2022 года, и за это время обучение прошли 427 человек — людей, которые захотели стать ближе к своим внукам и своим семьям.

- Мы строим в Тульской области территорию семейного счастья. И это не столько про меры поддержки, сколько про создание инфраструктуры для семейной жизни, - сказала в заключение Наталья Архипова. - Чтобы молодые люди спокойно взвешенно принимали решение вступить в брак и рожать детей – чтобы не переживали, в какой детский садик пойдут их дети, знали, что дети получат допобразование рядом с домом, чтобы у семей было свое жилье и они знали, чем за него будут платить. Чтобы рядом с домом была школа и детская поликлиника, чтобы были благоустроены дворы и парки. Демография – это не только социальная сфера, и не только здравоохранение. Это все в комплексе. И на эту цель - на демографию, на то, чтобы молодые не боялись создавать семьи и рожать детей - нацелены все нацпроекты.