Пневмония, отит, менингит: врач назвал осложнения при гонконгском гриппе

Фото Алексея Пирязева.

Врач-инфекционист ИНВИТРО Андрей Поздняков рассказал, действительно ли гонконгский грипп может привести к потере слуха.

«Любой грипп, и H3N2 не исключение, может вызывать много осложнений. И потеря слуха — это далеко не самое частое осложнение, оно редкое и не самое опасное. На самом деле, есть осложнения, встречающиеся чаще, и они намного опаснее. Это прежде всего первичная вирусная пневмония, которая развивается быстро и характеризуется высокой летальностью.

Это также поражение центральной нервной системы, менингиты, энцефалиты, отек, набухание головного мозга.

Это острый респираторный дистресс-синдром, инфекционно-токсический шок, а также вторичные бактериальные осложнения: синуситы, отиты, тубоотиты, бронхиты и бактериальные пневмонии», — рассказал врач.

Медик напомнил, что грипп — достаточно тяжелое заболевание. Есть два механизма поражения слуха. Самый частый — это отит и тубоотит, то есть воспаление среднего, либо внутреннего уха и евстахиевой трубы, которая соединяет ухо с носом. Более редкий случай — это поражение слуховых нервов, неврит слуховых нервов. После неврита восстановление слуха может произойти не полностью.

Напомним, что особенность гонконгского гриппа — быстрое развитие. Как правило, от момента заражения до появления первых симптомов проходит всего несколько дней. Температура тела резко повышается, также внезапно появляется ломота в теле и кашель.