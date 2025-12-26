Туляки почти семь тысяч раз звонили губернатору по телефону доверия

Операторы телефона доверия губернатора Тульской области приняли более 6700 звонков с начала декабря. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.
Чаще всего туляки обращались по вопросам:
- плохого отопления,
- благоустройства дворов,
- здравоохранения.
В первую очередь сообщать о холодных батареях тулякам рекомендуют в управляющую компанию.
Узнать контакты своей УК:
- в навигаторе Wi-Fi и укрытий Тульской области в МАХ,
- на сайте ГИС ЖКХ в карточке многоквартирного дома.