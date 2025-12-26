  1. Моя Слобода
Туляки почти семь тысяч раз звонили губернатору по телефону доверия

Чаще всего жаловались на плохое отопление.

Фото freepik.com.

Операторы телефона доверия губернатора Тульской области приняли более 6700 звонков с начала декабря. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи. 

Чаще всего туляки обращались по вопросам:

  • плохого отопления,
  • благоустройства дворов,
  • здравоохранения.

В первую очередь сообщать о холодных батареях тулякам рекомендуют в управляющую компанию. 

Узнать контакты своей УК:

  • в навигаторе Wi-Fi и укрытий Тульской области в МАХ,
  • на сайте ГИС ЖКХ в карточке многоквартирного дома.

26 декабря, в 14:24 −2
