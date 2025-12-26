Туляки почти семь тысяч раз звонили губернатору по телефону доверия

Чаще всего жаловались на плохое отопление.

Фото freepik.com.

Операторы телефона доверия губернатора Тульской области приняли более 6700 звонков с начала декабря. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

Чаще всего туляки обращались по вопросам:

плохого отопления,

благоустройства дворов,

здравоохранения.

В первую очередь сообщать о холодных батареях тулякам рекомендуют в управляющую компанию.

Узнать контакты своей УК: