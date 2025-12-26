Названы самые популярные аудиокниги по итогам 2025 года в Тульской области

Книжный сервис Литрес проанализировал, какие книги стали самыми востребованными* по итогам 2025 года в Тульской области. В топ-5 вошли:
- Аудиокнига «Трансерфинг себя» в озвучке Михаила Черняка, Вадим Зеланд.
- Аудиокнига «Тайна мертвого ректора. Книга 2» в озвучке Александра Клюквина, Виктор Дашкевич.
- Аудиокнига «Трансерфинг реальности. Ступени I, II, III, IV, V» в озвучке Михаила Черняка, Вадим Зеланд.
- Аудиокнига «Ведьмак» в озвучке Всеволода Кузнецова, Анджей Сапковский.
- Аудиокнига «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» в озвучке Вадима Чернобельского, Дэвид Кэмерон Джиканди.
В топ-5 авторов среди пользователей из Тульской области вошли:
- Серж Винтеркей.
- Алекс Ключевской (Леха).
- Роман Прокофьев.
- Олег Сапфир.
- Андрей Васильев.
*По количеству проданных экземпляров цифровых книг.
А что вы читали в этом году? Расскажите, какие книги понравились?