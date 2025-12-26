  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Названы самые популярные аудиокниги по итогам 2025 года в Тульской области - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Названы самые популярные аудиокниги по итогам 2025 года в Тульской области

Какие произведения нравятся тулякам?

Названы самые популярные аудиокниги по итогам 2025 года в Тульской области
Фото: Freepik.

Книжный сервис Литрес проанализировал, какие книги стали самыми востребованными* по итогам 2025 года в Тульской области. В топ-5 вошли:

  1. Аудиокнига «Трансерфинг себя» в озвучке Михаила Черняка, Вадим Зеланд.
  2. Аудиокнига «Тайна мертвого ректора. Книга 2» в озвучке Александра Клюквина, Виктор Дашкевич.
  3. Аудиокнига «Трансерфинг реальности. Ступени I, II, III, IV, V» в озвучке Михаила Черняка, Вадим Зеланд.
  4. Аудиокнига «Ведьмак» в озвучке Всеволода Кузнецова, Анджей Сапковский.
  5. Аудиокнига «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» в озвучке Вадима Чернобельского, Дэвид Кэмерон Джиканди.

В топ-5 авторов среди пользователей из Тульской области вошли:

  1. Серж Винтеркей.
  2. Алекс Ключевской (Леха).
  3. Роман Прокофьев.
  4. Олег Сапфир.
  5. Андрей Васильев.
*По количеству проданных экземпляров цифровых книг.

А что вы читали в этом году? Расскажите, какие книги понравились? 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
26 декабря, в 14:55 −5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
аудиокниги
Погода в Туле 28 декабря: до -4 градусов, снег и ветер
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 декабря: до -4 градусов, снег и ветер
сегодня, в 09:00, 295 1690 3
В одном из дворов Новомосковска появились снеговики из «Симпсонов»
Жизнь Тулы и области
В одном из дворов Новомосковска появились снеговики из «Симпсонов»
сегодня, в 13:33, 31 722 15
В Туле автобус с пассажирами на повороте вылетел с дороги
Дежурная часть
В Туле автобус с пассажирами на повороте вылетел с дороги
сегодня, в 14:17, 31 1884 2
Тульские полицейские вернулись с Северного Кавказа
Жизнь Тулы и области
Тульские полицейские вернулись с Северного Кавказа
сегодня, в 11:28, 28 1048 3

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какая погода ждет Тулу в новогоднюю ночь?
Какая погода ждет Тулу в новогоднюю ночь?
Туляки почти семь тысяч раз звонили губернатору по телефону доверия
Туляки почти семь тысяч раз звонили губернатору по телефону доверия
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.