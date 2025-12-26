Названы самые популярные аудиокниги по итогам 2025 года в Тульской области

Фото: Freepik.

Книжный сервис Литрес проанализировал, какие книги стали самыми востребованными* по итогам 2025 года в Тульской области. В топ-5 вошли:

Аудиокнига «Трансерфинг себя» в озвучке Михаила Черняка, Вадим Зеланд. Аудиокнига «Тайна мертвого ректора. Книга 2» в озвучке Александра Клюквина, Виктор Дашкевич. Аудиокнига «Трансерфинг реальности. Ступени I, II, III, IV, V» в озвучке Михаила Черняка, Вадим Зеланд. Аудиокнига «Ведьмак» в озвучке Всеволода Кузнецова, Анджей Сапковский. Аудиокнига «Счастливый карман, полный денег. Формирование сознания изобилия» в озвучке Вадима Чернобельского, Дэвид Кэмерон Джиканди.

В топ-5 авторов среди пользователей из Тульской области вошли:

Серж Винтеркей. Алекс Ключевской (Леха). Роман Прокофьев. Олег Сапфир. Андрей Васильев.

*По количеству проданных экземпляров цифровых книг.

А что вы читали в этом году? Расскажите, какие книги понравились?