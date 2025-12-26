Два года революции для дорог в Новомосковске: Руслан Бутов поделился итогами работы за прошедший год

Фото пресс-службы администрации Новомосковска.

25 декабря состоялась итоговая пресс-конференция главы администрации Новомосковска Руслана Бутова. Он подвел итоги года, поделился планами по развитию города в ближайшее время.





— У нас уже есть планы на будущее, особенно в свете приближающегося 100-летия Новомосковска. Это масштабная программа, которую мы обязаны реализовать, чтобы подойти к юбилею с обновлённым, современным городом и достойно встретить этот знаковый праздник. Столетие Новомосковска — значимое событие не только для региона, но и для всей страны, — сказал Руслан Бутов.

Дороги, дороги

Возглавив администрацию Новомосковска, Руслан Бутов публично поставил цель избавить его от репутации «города плохих дорог».



Руслан Бутов был назначен на должность главы администрации Новомосковска 19.09.2023.

За два года ситуация с дорогами действительно улучшилась — это можно заметить, проехав по городу за рулем.

— Объем финансирования вырос. Сейчас сумма значительно превышает вложения прошлых лет. В текущем году на ремонт дорог в городе потрачено более 400 миллионов рублей, причём в основном на магистральные и проездные улицы, а не только на локальные.

Руслан Бутов отметил, что в этом году удалось полностью отремонтировать дорогу по улице Космонавтов — главный въезд в город. В следующем году планируют отремонтировать дорогу по улице Рудничной.

Борьба с безнадзорными собаками

Всем известно, что проблема бездомных животных была острой для Новомосковска в последние годы. Руслан Бутов рассказал о том, какие проводятся работы.

По его словам, в этом году увеличили финансирование этой сферы при поддержке правительства Тульской области. Сейчас уличных собак Новомосковска отвозят в региональный питомник. Но есть и планы по созданию межмуниципального питомника на базе бывшей котельной. Сейчас этот вопрос активно прорабатывают.

А с запахами что?

Конечно же, журналисты не могли не спросить про химический запах, на который жалуются жители города.







Руслан Бутов отметил, что в Новомосковске сосредоточено несколько крупных предприятий химической промышленности и вопрос экологии всегда будет актуальным. Глава администрации сообщил, что воздух в городе находится на постоянном контроле.

— В этом году установлен уникальный для России пост мониторинга, анализирующий воздух по 140 компонентам. Он забирает пробы за 20 минут, а затем в течение трёх часов проводит анализ, включая органические соединения. Среднесуточные данные официально публикуются на сайте регионального министерства природы, — рассказал Руслан Бутов.

Кроме того, власти уделяют большое внимание озеленению города — за прошедший год в городе химиков высадили сотни деревьев.



Также Руслан Бутов рассказал, что администрация города продолжает подписывать меморандумы с предприятиями города для того, чтобы власти имели доступ на производство в любое время дня и ночи.

Музей воды в Новомосковске

Руслан Бутов рассказал, что видит в истоке Дона большой потенциал для развития туризма в Новомосковске. Так появилась идея создания музея воды: он расскажет туристам историю крупнейшей реки России через сказки и легенды. Помимо музея, запланировано благоустройство парка и создание каскада прудов.

— Одна из ключевых идей — легенда о том, что Дон, принимая в себя более полноводные реки, никогда не меняет своего русла. Это как символ стойкости и победы. Мы хотим, чтобы каждый турист мог набрать воды из истока Дона в специальную колбу с легендой (об удаче, любви или здоровье), которая будет «работать» на его благо.

Также в Новомосковске могут появиться свои «фигурки хомлинов» — арт-объекты, которые «спрячут» в исторических и туристических местах города. Руслан Бутов сказал, что уже даже есть идея для персонажей, но раскрывать интригу не стал.



Большие надежды возлагают и на новый велосипедный маршрут, который соединит все знаковые места города химиков. Его разработали ведущие архитекторы страны.

Стела «Город трудовой доблести»

Новомосковск — единственный в Тульской области город, удостоенный почётного звания «Город трудовой доблести». К 100-летию города на пересечении улиц Куйбышева и Московской будет возведена стела высотой 19,3 метра. Эта цифра символично отсылает к 1930 году — дате основания Новомосковска.

Стелу установят в декабре 2026 года, что символично свяжет две важнейшие юбилейные даты: годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков и подготовку к его 100-летию.

— Мы ведём большую архивную работу с историками, чтобы представить не просто сухие цифры и даты, но и визуальные образы, лица людей, — отметил Руслан Бутов.