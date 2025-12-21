  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Выбор читателей Myslo: какая кофейня в Туле стала самой «народной»? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Выбор читателей Myslo: какая кофейня в Туле стала самой «народной»?

Подводим итоги голосования.

Выбор читателей Myslo: какая кофейня в Туле стала самой «народной»?

Туляки выбрали самую «народную» кофейню. По версии пользователей сайта Myslo, лидером стал «Кофе культ». За него проголосовали 28,2% читателей. На втором месте — Bary, на третьем — Mr. CUP. С результатами можно ознакомиться по ссылке

Снимок экрана 2025-12-21 092528.png

Аналогичное голосование проходило и в нашем телеграм-канале. Больше всего голосов подписчики Myslo отдали за «Кофе культ», второе место также занял Bary, а на третьем расположился «Филипповский».

Напомним, что ранее читатели выбрали самый лучший, по их мнению, супермаркет.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 12:24 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
самая народная кофейня
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
Жизнь Тулы и области
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
вчера, в 19:56, 52 1532 4
Где в Туле 22 декабря отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 22 декабря отключат свет
вчера, в 21:21, 48 1155 1
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
Дежурная часть
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
вчера, в 19:05, 43 1100 0
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
вчера, в 09:00, 216 3563 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В ДТП с автобусом погиб работник администрации Узловского района
В ДТП с автобусом погиб работник администрации Узловского района
В зоне СВО погиб тульский рок-музыкант Дмитрий Мулыгин
В зоне СВО погиб тульский рок-музыкант Дмитрий Мулыгин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.