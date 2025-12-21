Выбор читателей Myslo: какая кофейня в Туле стала самой «народной»?

Туляки выбрали самую «народную» кофейню. По версии пользователей сайта Myslo, лидером стал «Кофе культ». За него проголосовали 28,2% читателей. На втором месте — Bary, на третьем — Mr. CUP. С результатами можно ознакомиться по ссылке.

Аналогичное голосование проходило и в нашем телеграм-канале. Больше всего голосов подписчики Myslo отдали за «Кофе культ», второе место также занял Bary, а на третьем расположился «Филипповский».

Напомним, что ранее читатели выбрали самый лучший, по их мнению, супермаркет.