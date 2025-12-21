В зоне СВО погиб тульский рок-музыкант Дмитрий Мулыгин

Он был лидером рок-группы «Ворон Кутха».

Кадр из видео со страницы Дмитрия Мулыгина ВКонтакте.

В зоне СВО на красноармейском направлении погиб тульский рок-музыкант Дмитрий Мулыгин. Об этом говорится в сообщении общественной организации «За правду».

Он пропал без вести в начале ноября, а несколько дней назад было найдено его тело.

Напомним, Дмитрий Мулыгин был лидером известной рок-группы «Ворон Кутха». Позже он переехал жить в Донецк и спустя три месяца после рождения дочери подписал контракт.

«В своем подразделении занимался ремонтом военной техники. Сменил гитару на сварочный аппарат. И позывной выбрал подходящий — „Сварной“», — сообщается в телеграм-канале организации «За правду».