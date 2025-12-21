  1. Моя Слобода
В Туле прошел праздник «Добродеев сундук: мастерская ремесел»

Праздничные мероприятия в «Добродее» продлятся все новогодние и рождественские каникулы.

В Туле прошел праздник «Добродеев сундук: мастерская ремесел»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

20 декабря в ремесленном дворе «Добродей» прошёл праздник «Добродеев сундук: мастерская ремёсел» — одно из ключевых событий проекта «Музейная зима в Туле».

В творческом пространстве «Девятка» состоялась первая российско-белорусская ремесленная ярмарка «Мастерская дружбы». Мастера из Тулы и Могилёва представили изделия ручной работы: украшения из бисера, кружева, вышивку, ватные игрушки, сувениры из соломы, дерева и стекла, кованые и керамические изделия.

В «РемесЛофте» гости познакомились с работами участников областной выставки-конкурса «Семейная мастерская».

im868j3j5738blpclatgq0zg9tsp5pp0.jpg

В Кустарном антимузее прошла интерактивная программа «Сундук глиняных чудес», во время которой участники узнали о традициях изготовления глиняной игрушки в разных регионах России.

В фольклорном театре «Булыжник» состоялась программа «Сундук со сказками». Посетители колядовали, примеряли образы ряженых и смотрели представление вертепного театра, посвящённое рождественским традициям.

Любители кузнечного дела посетили Тульскую кузню, где прошёл мастер-класс «Сундук удачи». Участники познакомились с основами ковки и изготовили собственную подкову.

2ne4ehzfnbka33b9g8c24vzjjhes325e.jpg

На иммерсивной экскурсии «Три сундука деревянных чудес» гости узнали о русском деревянном зодчестве, попробовав себя в роли плотника, резчика и зодчего.

В музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник» состоялась программа «Мастеровой сундук». Посетителей ждали мастер-классы по росписи и художественной обработке дерева, а также показательное мастер-шоу по гравировке.

В Потешной слободе все желающие поиграли в традиционные деревянные игры, а на Пряничной веранде согрелись ароматным травяным чаем.

3bzeuviix1ijgu6dwjhi31oh6v2kde8d.jpg

Праздничное настроение создавали мелодичные песни и задорные напевы народных фольклорных ансамблей «Спасская слобода» и «Горница».

Финальным аккордом праздника стала традиционная театрализованная церемония зажжения керосиновых фонарей на Фонарной аллее.

вчера, в 13:37 +1
