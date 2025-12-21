  1. Моя Слобода
Официально: концерт Ларисы Долиной в Туле отменили

Причина — «нездоровый ажиотаж вокруг имени артистки».

Скрин с ИИ-ролика, который присылали в комментарии в телеграм-канал Myslo.

Ранее Myslo писал, что продажи билетов на концерт Ларисы Долиной в Туле приостановлены. Информация о выступлении певицы, которое было запланировано на 4 января, пропала из электронных афиш.

Директор компании-организатора концерта Владислав Серенко заявил РИА «Новости», что концерт отменен «в связи с нездоровым ажиотажем вокруг имени артистки».

Напомним, певица Лариса Долина оказалась в центре скандала, связанного с мошеннической схемой, которую уже окрестили «эффектом Долиной». Она продала квартиру в столице за 112 млн рублей, а затем заявила, что совершила сделку по указанию мошенников, и потребовала вернуть жилплощадь. Суды встали на сторону артистки: покупатели остались без жилья и без денег.

16 декабря Верховный суд отменил ранее принятое решение по спору о продаже квартиры артистки. Право собственности на жилье осталось за покупательницей Полиной Лурье. 

вчера, в 10:55 +13
