Новые троллейбусы и уголовное дело против пенсионерки за «схему Долиной»: топ новостей недели на Myslo

Чем тулякам запомнилась прошедшая неделя?

В топе самых читаемых новостей недели на Myslo — информация о сбитии беспилотников в Тульской области. В ночь на 14 декабря средства ПВО Минобороны уничтожили 15 вражеских БПЛА.

Традиционно много просмотров набирают наши фоторепортажи с конкурсов красоты. Так, статья «Титул „Миссис Тула — 2026“ выиграла Наталья Василенок» набрала более 15 тыс. просмотров. А репортаж с детского фестиваля «Мини-мисс и Мини-мистер Тула — 2026» посмотрели более 10 тыс. раз.

Среди самых просматриваемых новостей также погода. Синоптики предупреждали, что ночь на 15 декабря станет самой холодной с начала зимы. Так и вышло — температура в областной столице упала до минус 10,6 градуса.

В продолжении темы про «схему Долиной». Мы рассказывали историю туляка Даниила Волчкова. Он приобрел у 70-летней пенсионерки однокомнатную квартиру на улице Костычева. Позднее женщина заявила, что стала жертвой мошенников, и отсудила квартиру у Даниила. Новые подробности: следствие усмотрело в действиях продавшей квартиру пенсионерки покушение на мошенничество и возбудило уголовное дело.

Также в топ-5 просматриваемых новостей недели — обновление троллейбусного парка в Туле. В областную столицу прибыли два новых троллейбуса »Авангард». Они низкопольные, с увеличенным автономным ходом: это позволяет им проехать без контактной сети до 20 км. 

А чем вам запомнилась прошедшая неделя? Пишите в комментариях!

вчера, в 20:43 +1
Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007

