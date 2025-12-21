На улице Советской в Туле ремонтируют трамвайные пути

В связи с этим некоторые трамваи изменили схему движения.

Фото читателя.

Сегодня, 21 декабря, в Туле на улице Советской возле ГКЗ бригады рабочих ремонтируют трамвайные пути. Фото в редакцию Myslo прислали очевидцы.

Напомним, из-за ремонта до 23.00 21 декабря, а также с 9.00 до 23.00 22 декабря будут действовать ограничения движения всех видов транспорта:

на участке пересечения улиц Советской и Мосина;

по трамвайным путям на ул. Октябрьской и Советской от Тульского музея оружия до ул. Мосина.

Во время работ трамваи маршрутов № 10 и 12 будут следовать по измененной схеме: