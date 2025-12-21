На улице Советской в Туле ремонтируют трамвайные пути

Сегодня, 21 декабря, в Туле на улице Советской возле ГКЗ бригады рабочих ремонтируют трамвайные пути. Фото в редакцию Myslo прислали очевидцы.
Напомним, из-за ремонта до 23.00 21 декабря, а также с 9.00 до 23.00 22 декабря будут действовать ограничения движения всех видов транспорта:
- на участке пересечения улиц Советской и Мосина;
- по трамвайным путям на ул. Октябрьской и Советской от Тульского музея оружия до ул. Мосина.
Во время работ трамваи маршрутов № 10 и 12 будут следовать по измененной схеме:
- № 10 пос. Менделеевский — ул. Штыковая: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.
- № 12 пос. Менделеевский — ул. Штыковая: пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького.