Более 1100 человек стали участниками забега Дедов Морозов в Туле

Спортсмены приехали из 15 регионов страны.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

21 декабря в Центральном парке Тулы в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» прошел забег Дедов Морозов. 

Гостей и участников спортивного праздника приветствовал заместитель министра спорта Тульской области Андрей Благодаров.

«Забег Дедов Морозов стал замечательной предновогодней традицией нашего региона. Сегодня результат — это не главное. Самое важное — те положительные эмоции, тот детский восторг и тот заряд новогоднего настроения, который получает каждый из вас! Я желаю вам удачи и сил на этой весёлой и энергичной гонке!».

В забеге приняли участие более 1100 любителей активного образа жизни из 15 субъектов страны. Самому опытному спортсмену — 78 лет, а самому юному — 4 года.

Взрослые пробежали дистанции на выбор 5 км, 10 км, а дети — 400 м, 700 м.

Кроме того, состоялся костюмированный забег — 1 км.

Все участники получили оригинальные медали, тематические футболки и новогодний колпак.

