В Туле стартовал прием заявлений на сдачу в ЕГЭ в 2026 году

Фото Алексея Пирязева

Все желающие могут подать заявление на участие в 2026 году в едином государственном экзамене. Это можно сделать до 1 февраля в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по адресу: ул. Дзержинского/ ул. Советская, д. 15-17/73, к. 13.



С собой необходимо иметь следующие документы и копии к ним: паспорт, СНИЛС, документ о среднем образовании, справка из колледжа (для обучающихся).