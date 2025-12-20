  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле стартовал прием заявлений на сдачу в ЕГЭ в 2026 году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле стартовал прием заявлений на сдачу в ЕГЭ в 2026 году

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В Туле стартовал прием заявлений на сдачу в ЕГЭ в 2026 году
Фото Алексея Пирязева

Все желающие могут подать заявление на участие в 2026 году в едином государственном экзамене. Это можно сделать до 1 февраля в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по адресу: ул. Дзержинского/ ул. Советская, д. 15-17/73, к. 13.

С собой необходимо иметь следующие документы и копии к ним: паспорт, СНИЛС,  документ о среднем образовании, справка из колледжа (для обучающихся).

Все подробности можно уточнить по телефонам: 8(4872)30-48-35, 8(4872)52-45-90.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
вчера, в 16:24 0
Другие статьи по темам
Событие
заявления на сдачу ЕГЭ ЕГЭ-2026 единый государственный экзамен администрация Тулы
Место
Тула
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
Жизнь Тулы и области
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
вчера, в 19:56, 52 1531 4
Где в Туле 22 декабря отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 22 декабря отключат свет
вчера, в 21:21, 48 1153 1
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
Дежурная часть
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
вчера, в 19:05, 43 1100 0
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
вчера, в 09:00, 216 3561 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Игрок команды по мини-футболу «Мехмаш» забил тысячный гол в карьере
Игрок команды по мини-футболу «Мехмаш» забил тысячный гол в карьере
Тулячка Юлия Снигирь снялась в главной роли в новогоднем фильме «Семьянин»
Тулячка Юлия Снигирь снялась в главной роли в новогоднем фильме «Семьянин»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.