В Туле открылась Резиденция Деда Мороза

Рассказываем, как работает «приемная» главного волшебника года.

В рамках проекта «Зима по-тульски» на территории большого детского городка в Центральном парке им. П. П. Белоусова открылась Резиденция Деда Мороза.

Гости сразу же окунулись в атмосферу волшебства. Их встречали яркие сказочные персонажи, а кульминацией стало появление Деда Мороза и Снегурочки, которые прибыли на фаэтоне, запряженном лошадьми.

В декабре Резиденция работает 21, 27, 28, 31 декабря с 11.00 до 13.00.

В дни новогодних каникул: 1 января с 14.00 до 16.00; 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января с 11.00 до 13.00.

Посещение Резиденции бесплатное. Вход без предварительной записи.

Сюжет: Новый год-2026
Автор:
20 декабря, в 18:03 −1
