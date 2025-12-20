  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В детской областной больнице пройдет День открытых дверей - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В детской областной больнице пройдет День открытых дверей

Рассказываем, как попасть на прием, и какие документы взять с собой.

В детской областной больнице пройдет День открытых дверей

25 декабря с 08.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной клинической больницы на ул. Бондаренко, 39 будут врачи будут принимать юных пациентов.

Всего будет 14 специалистов: оториноларинголог, нефролог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, невролог, пульмонолог, врач по вакцинопрофилактике, педиатр, гастроэнтеролог, онколог, хирург, эндокринолог, акушер-гинеколог, психиатр.

Нужна предварительная запись на прием. 

Звонки принимаются с 09.00 до 16.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием просьба также сообщать по указанному телефону.
 
На прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
20 декабря, в 22:26 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
Жизнь Тулы и области
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
вчера, в 19:56, 52 1531 4
Где в Туле 22 декабря отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 22 декабря отключат свет
вчера, в 21:21, 48 1153 1
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
Дежурная часть
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
вчера, в 19:05, 43 1100 0
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
вчера, в 09:00, 216 3561 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.