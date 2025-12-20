В детской областной больнице пройдет День открытых дверей

Рассказываем, как попасть на прием, и какие документы взять с собой.

25 декабря с 08.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной клинической больницы на ул. Бондаренко, 39 будут врачи будут принимать юных пациентов.

Всего будет 14 специалистов: оториноларинголог, нефролог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, невролог, пульмонолог, врач по вакцинопрофилактике, педиатр, гастроэнтеролог, онколог, хирург, эндокринолог, акушер-гинеколог, психиатр.

Нужна предварительная запись на прием.

Звонки принимаются с 09.00 до 16.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. О невозможности прийти на прием просьба также сообщать по указанному телефону.



На прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребёнка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).