Тулячка Юлия Снигирь снялась в главной роли в новогоднем фильме «Семьянин»

Ее партнером стал Павел Деревянко.

Фото предоставлены пресс-службой онлайн-кинотеатра START.

На днях выходит новогодняя комедия «Семьянин». Главные роли в фильме исполнили Павел Деревянко и Юлия Снигирь. Также в картине сыграли  Татьяна Орлова, Валерий Афанасьев, Павел Ворожцов, Илья Лыков, Александра Тихонова, Марк-Малик Мурашкин и другие. Режиссером выступил Дмитрий Власкин. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

По сюжету, миллионер Георгий встречает свой день рождения в полном одиночестве. Будучи не совсем в трезвом уме, он требует от своего верного помощника Ильи к утpy организовать ему настоящую семью. Каково же изумление Георгия, когда он просыпается в окружении жены, сына и дочери, которые заявляют, что они были у него всегда. Их слова подтверждают документы, семейные фото, работники, партнеры и даже родная мать Георгия. Теперь ему предстоит научиться быть мужем и отцом, и в этом деле деньгами все вопросы не решить. 

Режиссер Дмитрий Власкин отметил, что Павел Деревянко и Юлия Снигирь хорошо сработались в дуэте.

«У нас в картине абсолютно интересный, многосторонний, комедийный Паша достает из себя какие-то глубокие вещи. И абсолютно глубокая, тонкая, драматичная Юля достает из себя какие-то очень веселые, нежные, неожиданно кривляющиеся ноты своей актерской игры. И когда это все соединяется в кадре, получается совершенно необычная химия. И я надеюсь, зрители тоже получат удовольствие от этого тандема».

Наша землячка Юлия Снигирь отметила:

«Это легкая, добрая история, в которой мы пробуем порассуждать на тему того, как человеку лучше живется: одному или с семьей. В моей фильмографии не так много комедий, так что я получила удовольствие от этой несвойственной мне легкости и веселой атмосферы на площадке. А еще меня восхищает то, каким натуралистичным у Паши получается быть в жанре комедии. Он очень веселый и легкий на подъем партнер».

Фильм выйдет в онлайн-кинотеатрах START и Иви.

вчера, в 15:50
