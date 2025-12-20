Тульская команда «Кабаны» представит Россию на международных Robowars в Индии

Тульские робототехники отправляются в Индию для участия в международных соревнованиях Robowars. Они пройдут в рамках 29-го Techfest — крупнейшего в Азии фестиваля науки и технологий — 21–24 декабря в кампусе Индийского технологического института Бомбея в Мумбаи.

Robowars считаются одними из самых масштабных и конкурентных соревнований по боевой робототехнике в Азии. В разные годы в них участвовали команды из США, Мексики, Австрии, Южной Кореи, Китая, России, Бразилии, Малайзии, Великобритании и других стран.

В 2025 году в Robowars участвует только одна российская команда, и это «Кабаны». Они представят Россию и Тульскую область с новым боевым роботом.

«Велес» — результат нескольких месяцев инженерной работы. Все элементы конструкции команда разрабатывала, моделировала и тестировала самостоятельно. Вес робота — 30 килограммов.

«Тула традиционно известна как оружейная столица России, но это еще и колыбель инженеров и промышленников. Наряду с оборонной и гражданской промышленностью здесь активно развивается робототехника и прикладная инженерия. Участие нашей команды в международных соревнованиях подтверждает высокий технический уровень туляков.

Внедрение передовых технологических решений соответствует задачам национального проекта „Экономика данных и цифровая трансформация государства“, и министерство цифрового развития региона рада поддержать наших программистов, инженеров и робототехников», — объяснил заместитель министра цифрового развития и связи Тульской области Роман Борисов.

Участие команды в Robowars стало возможным при поддержке министерства цифрового развития и связи Тульской области и компании «Бревис».

«Мы единственные представители России на Robowars, и это, конечно, очень волнительно. Отдельные слова благодарности — министерству цифрового развития и связи Тульской области за оперативную поддержку и вовлеченность. Все вопросы удалось решить в сжатые сроки — от получения средств до покупки билетов прошла всего неделя.

Уже по ходу подготовки стало ясно, что мы будем единственной российской командой на соревнованиях. В процессе общения с организаторами нам даже говорили, что мы выглядим „сумасшедшими“ из-за сроков и условий, в которых готовимся. Я ответил просто: мы русские — и идем до конца. Мы понимаем ответственность и надеемся достойно представить нашу страну» , — подчеркнул капитан команды «Кабаны» Даниил Илюшкин .

На ринг Robowars туляки выйдут 22 и 23 декабря.