  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Хвойные деревья в Ясной Поляне взяли под охрану - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Хвойные деревья в Ясной Поляне взяли под охрану

Будут защищать от незаконных вырубок.

Хвойные деревья в Ясной Поляне взяли под охрану
Фото Алексея Пирязева.

С 19 по 31 декабря 2025 года в музее-усадьбе «Ясная Поляна» усилят охрану хвойных насаждений. Меры направлены на защиту музейных деревьев от незаконных вырубок в преддверии Нового года.

«Всего в Ясной Поляне пять больших хвойных посадок — „Елочки под Грумантом“, „Елочки у Подкапустника“, „Елочки у колодца“, „Елочки за Чепыжом“ и „Елочки-ромбы“. Сотрудники музея патрулируют эти лесные участки и обследуют тропы, которые к ним ведут», — рассказал заведующий мемориально-природным комплексом музея «Ясная Поляна» Владислав Воронцов.

Такие меры нужны, чтобы защитить деревья и их ветви от незаконных вырубок и обрезки накануне Нового года. Срезание лапника не только портит внешний вид елей, но и может ослабить их.

В музее-усадьбе отметили, что всего в Ясной Поляне 11,52 га хвойных насаждений, преобладающая порода — ель. Самые старые деревья сажал еще Лев Толстой и члены его семьи.

Сюжет: Новый год-2026
В Туле Дед Мороз и Снегурочка поднимутся на автовышке к окнам палаты маленьких пациентов областной больницы
Жизнь Тулы и области
В Туле Дед Мороз и Снегурочка поднимутся на автовышке к окнам палаты маленьких пациентов областной больницы
вчера, в 17:07, 8 738 5
Более 1100 человек стали участниками забега Дедов Морозов в Туле
Жизнь Тулы и области
Более 1100 человек стали участниками забега Дедов Морозов в Туле
вчера, в 15:01, 31 2828 1
Где в Туле можно будет запустить фейерверк в новогоднюю ночь?
Жизнь Тулы и области
Где в Туле можно будет запустить фейерверк в новогоднюю ночь?
вчера, в 09:40, 29 1537 0
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
Жизнь Тулы и области
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
20 декабря, в 21:00, 10 1106 1
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
вчера, в 10:30 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула Ясная Поляна
Прочее
охрана хвойных деревьев
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
Жизнь Тулы и области
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
вчера, в 19:56, 52 1529 4
Где в Туле 22 декабря отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 22 декабря отключат свет
вчера, в 21:21, 48 1152 1
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
Дежурная часть
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
вчера, в 19:05, 43 1099 0
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
вчера, в 09:00, 216 3556 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Официально: концерт Ларисы Долиной в Туле отменили
Официально: концерт Ларисы Долиной в Туле отменили
Где в Туле можно будет запустить фейерверк в новогоднюю ночь?
Где в Туле можно будет запустить фейерверк в новогоднюю ночь?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.