Хвойные деревья в Ясной Поляне взяли под охрану

Фото Алексея Пирязева.

С 19 по 31 декабря 2025 года в музее-усадьбе «Ясная Поляна» усилят охрану хвойных насаждений. Меры направлены на защиту музейных деревьев от незаконных вырубок в преддверии Нового года.

«Всего в Ясной Поляне пять больших хвойных посадок — „Елочки под Грумантом“, „Елочки у Подкапустника“, „Елочки у колодца“, „Елочки за Чепыжом“ и „Елочки-ромбы“. Сотрудники музея патрулируют эти лесные участки и обследуют тропы, которые к ним ведут», — рассказал заведующий мемориально-природным комплексом музея «Ясная Поляна» Владислав Воронцов.

Такие меры нужны, чтобы защитить деревья и их ветви от незаконных вырубок и обрезки накануне Нового года. Срезание лапника не только портит внешний вид елей, но и может ослабить их.

В музее-усадьбе отметили, что всего в Ясной Поляне 11,52 га хвойных насаждений, преобладающая порода — ель. Самые старые деревья сажал еще Лев Толстой и члены его семьи.