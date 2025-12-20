  1. Моя Слобода
Гости Тулы в новогодние праздники получат паспорта туристов

В них можно будет ставить оригинальные штампы при посещении тульских локаций.

Гости Тулы в новогодние праздники получат паспорта туристов

Те, кто посетит регион с 27 декабря по 11 января, получат паспорта туристов Тульской области. Путешествуя по областной столице и знакомясь с малыми городами, гости региона смогут проставить оригинальные штампы на страницах паспорта, а затем поучаствовать в викторине и выиграть сувениры на память.

Получить заветные паспорта и поставить штампы можно в следующих локациях:

  • Центр приема гостей Тульской области. Тула, ул. Демонстрации, 1А/1.
  • Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом. Тульская область, Куркинский район, б. д. Моховое.
  • Музей купеческого быта в поселке Епифань. Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская, 5-8.
  • Пространство «Археология». Тула, ул. Металлистов, д. 8.
  • Тульский государственный музей оружия. Тула, ул. Октябрьская, 2.
Автор:
Фотограф:
20 декабря, в 12:09 +1
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
