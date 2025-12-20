Гости Тулы в новогодние праздники получат паспорта туристов

Те, кто посетит регион с 27 декабря по 11 января, получат паспорта туристов Тульской области. Путешествуя по областной столице и знакомясь с малыми городами, гости региона смогут проставить оригинальные штампы на страницах паспорта, а затем поучаствовать в викторине и выиграть сувениры на память.
Получить заветные паспорта и поставить штампы можно в следующих локациях:
- Центр приема гостей Тульской области. Тула, ул. Демонстрации, 1А/1.
- Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом. Тульская область, Куркинский район, б. д. Моховое.
- Музей купеческого быта в поселке Епифань. Тульская область, Кимовский район, п. Епифань, ул. Кимовская, 5-8.
- Пространство «Археология». Тула, ул. Металлистов, д. 8.
- Тульский государственный музей оружия. Тула, ул. Октябрьская, 2.