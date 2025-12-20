  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Где в Туле можно будет запустить фейерверк на Новый год? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Где в Туле можно будет запустить фейерверк в новогоднюю ночь?

Площадки находятся в трех территориальных округах.

Где в Туле можно будет запустить фейерверк в новогоднюю ночь?
Фото: https://ru.freepik.com.

В Туле определили специальные площадки для запуска фейерверков. Это необходимо для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения ЧС в период новогодних и рождественских праздников.

Площадки расположены в трёх территориальных округах города:

Снимок экрана 2025-12-20 200550.png

Сюжет: Новый год-2026
В Туле Дед Мороз и Снегурочка поднимутся на автовышке к окнам палаты маленьких пациентов областной больницы
Жизнь Тулы и области
В Туле Дед Мороз и Снегурочка поднимутся на автовышке к окнам палаты маленьких пациентов областной больницы
вчера, в 17:07, 8 738 5
Более 1100 человек стали участниками забега Дедов Морозов в Туле
Жизнь Тулы и области
Более 1100 человек стали участниками забега Дедов Морозов в Туле
вчера, в 15:01, 31 2828 1
Хвойные деревья в Ясной Поляне взяли под охрану
Жизнь Тулы и области
Хвойные деревья в Ясной Поляне взяли под охрану
вчера, в 10:30, 14 962 1
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
Жизнь Тулы и области
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
20 декабря, в 21:00, 10 1106 1
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 09:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Новый год площадки для фейерверков
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
Жизнь Тулы и области
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
вчера, в 19:56, 52 1529 4
Где в Туле 22 декабря отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 22 декабря отключат свет
вчера, в 21:21, 48 1152 1
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
Дежурная часть
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
вчера, в 19:05, 43 1099 0
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
вчера, в 09:00, 216 3556 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Хвойные деревья в Ясной Поляне взяли под охрану
Хвойные деревья в Ясной Поляне взяли под охрану
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.