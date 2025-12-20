Дмитрий Миляев прокомментировал итоги прямой линии Владимира Путина

Он подчеркнул: Тульская область одной из первых по его поручению запустила региональный проект «Герой71».

19 декабря Владимир Путин в прямом эфире подвел итоги года, ответив на вопросы журналистов и жителей страны. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем канале в мессенджере MAX дал комментарий по поводу услышанного:

«— Более четырёх часов в прямом эфире Президент России Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов и жителей страны.

Отдельно он поблагодарил регионы за тиражирование программы «Время героев». Тульская область одной из первых по его поручению запустила региональный проект «Герой71». Главное для нас — создать условия для личностного и профессионального роста каждого участника.

Особый акцент Президент сделал на поддержке семей с детьми. В Тульской области действует комплексная система помощи семьям, в том числе многодетным и молодым: более 50 мер поддержки.

Вся наша работа — от строительства детских садов и обновления парков до развития спортивной и молодежной инфраструктуры — направлена на одно: чтобы семьи в Тульской области чувствовали себя счастливыми, защищёнными и уверенными в завтрашнем дне».