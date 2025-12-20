Глава региона выразил глубокую признательность за самоотверженный труд и верность призванию.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 20 декабря:

- Уважаемые сотрудники и ветераны органов госбезопасности! Примите мои поздравления с вашим профессиональным праздником!

Вы продолжаете славные традиции своих предшественников, проявляя образцы высочайшего профессионализма, мужества и стойкости в противодействии угрозам национальной безопасности.

В это непростое время, когда отстоять суверенитет и будущее страны – наш общий долг, значение вашей службы трудно переоценить. От вас требуются максимальная концентрация, оперативность и мастерство при выполнении ключевых задач по защите государственной безопасности и покоя наших граждан. На первом плане – работа по противодействию разведывательно-подрывной деятельности, борьба с терроризмом и экстремизмом.

Убежден, что ваша несгибаемая воля, преданность Родине и служебному долгу и впредь останутся надежным фундаментом для защиты национальных интересов России.

Выражаю вам глубокую признательность за самоотверженный труд и верность призванию. Отдельные слова благодарности — ветеранам службы, которые вносят неоценимый вклад в воспитание молодых кадров, щедро передавая им свой бесценный опыт.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в службе на благо Тульской области и всей нашей великой России!