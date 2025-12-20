21 декабря в Туле пройдет забег Дедов Морозов

Слотов на участие уже не осталось, но увидеть это яркое событие может каждый.

Традиционный забег Дедов Морозов пройдет в Центральном парке им. П. П. Белоусова 21 декабря. Событие каждый год становится одним из самых ярких праздничных мероприятий.

Участники пробегут дистанцию в новогоднем колпаке и фирменной футболке или в настоящем костюме Деда Мороза.

Все места на участие уже раскуплено, но посмотреть на зрелищный забег сможет каждый желающий. Старты начинаются в 9.05 около главной сцены.

Если не попадете на забег, заходите на Myslo. Собираемся подготовить большой фоторепортаж с места событий.