  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле определили площадки для запуска фейерверков - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле определили площадки для запуска фейерверков

Их пять, они расположены в Привокзальном и Центральном округах, а также в Заречье.

В Туле определили площадки для запуска фейерверков
Фото из архива Myslo

Администрация Тулы определила перечень площадок, на которых в праздничные дни будет разрешено использование пиротехники.

Безопасно запускать фейерверки и салюты туляки и гости города смогут в любой из пяти точек. Вот их адреса и координаты:

  • пос. Ильинка, ул. Мира – пер. Луговой, д. 2, широта – 54.122903, долгота – 37.680193.
  • Ленинский район, пос. Рассвет, д. 44, широта – 54.165721, долгота – 37.440346.
  • Ленинский район, с. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 9-А, широта – 54.244714, долгота – 37.396672.
  • Тула, ул. Железнодорожная, д. 60/2, широта – 54.225574, долгота – 37.602910.
  • пос. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 10-В, широта – 54.289702, долгота – 37.452657.

Напомним, сегодня стало известно, что в целях безопасности администрация Щекинского района официально запретила жителям использовать пиротехнику до 31 января.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
19 декабря, в 19:42 −5
Другие статьи по темам
Событие
пиротехника новогодние праздники площадки для фейерверков
Место
Тульская область Тула
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
Жизнь Тулы и области
В Туле сотрудники МЧС спасли женщину, повисшую на балконе 12 этажа
вчера, в 19:56, 52 1529 4
Где в Туле 22 декабря отключат свет
Жизнь Тулы и области
Где в Туле 22 декабря отключат свет
вчера, в 21:21, 48 1150 1
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
Дежурная часть
Аварийный дом в Болохово: по факту нарушения прав жильцов СК возбудил уголовное дело
вчера, в 19:05, 43 1099 0
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 декабря: мокрый снег и до +2 градусов
вчера, в 09:00, 216 3553 4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Новый год: туляков приглашают стать волшебниками для детей-инвалидов
Новый год: туляков приглашают стать волшебниками для детей-инвалидов
В Тульской области назначили трёх новых мировых судей
В Тульской области назначили трёх новых мировых судей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.