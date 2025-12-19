В Туле определили площадки для запуска фейерверков

Их пять, они расположены в Привокзальном и Центральном округах, а также в Заречье.

Фото из архива Myslo

Администрация Тулы определила перечень площадок, на которых в праздничные дни будет разрешено использование пиротехники.

Безопасно запускать фейерверки и салюты туляки и гости города смогут в любой из пяти точек. Вот их адреса и координаты:

пос. Ильинка, ул. Мира – пер. Луговой, д. 2, широта – 54.122903, долгота – 37.680193.

Ленинский район, пос. Рассвет, д. 44, широта – 54.165721, долгота – 37.440346.

Ленинский район, с. Федоровское, ул. Шоссейная, д. 9-А, широта – 54.244714, долгота – 37.396672.

Тула, ул. Железнодорожная, д. 60/2, широта – 54.225574, долгота – 37.602910.

пос. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 10-В, широта – 54.289702, долгота – 37.452657.

Напомним, сегодня стало известно, что в целях безопасности администрация Щекинского района официально запретила жителям использовать пиротехнику до 31 января.