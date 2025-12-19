  1. Моя Слобода
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду

Эти советы помогут вам сделать праздник не только красивым, но и безопасным.

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать новогоднюю гирлянду
Изображение congerdesign с сайта Pixabay

Новогодние гирлянды не подлежат обязательной сертификации, поэтому при покупке стоит обратить особое внимание на информацию о товаре и производителе. Заранее определите, где будет находиться гирлянда.

Если вне помещения – нужно обязательно попросить у продавца пожарный сертификат, соответствующий ГОСТу и уточнить мощность – для бытовой гирлянды она не должна превышать 60 Вт.

Предпочтение нужно отдавать гирляндам, работающим через адаптер на пониженном напряжении. Длина провода между вилкой и первой лампочкой должна быть как минимум полтора метра: это одно из требований безопасности. Перед покупкой обязательно проверьте работу переключателя, целостность электрической вилки и проводов.

Если за время доставки гирлянда замёрзла, дайте ей отогреться, не включайте её «с мороза». Не оставляйте работающую ёлочную гирлянду без присмотра. Обратите внимание, как на её свечение и мигание – оно должно быть ровным, без перепадов.

На правильный выбор гирлянды, как ни странно, влияет и расцветка новогодней ёлки. Особенно это относится к искусственным деревцам, которые могут быть как зелёными, так и серебристыми или белыми.

Обратите внимание на цвет проводов гирлянды – не будет ли они диссонировать с её окраской? Провода бывают не только зеленые, но и белые и даже прозрачные. Для искусственных деревьев с преобладанием «седины» это – оптимальный вариант.

20 декабря
