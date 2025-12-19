Новый год: туляков приглашают стать волшебниками для детей-инвалидов

Проект «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко» проходит в Тульской области уже в девятый раз.

К этой акции с каждым годом присоединяется всё больше неравнодушных жителей Тульской области. Благодаря этому проекту многие семьи, воспитывающие особенных детей, приобрели новых друзей. А туляки почувствовали себя настоящими волшебниками, подарившими детям подарок, внимание и хорошее настроение.

Татьяна Вербицкая, координатор проекта, мама особенного ребенка:

Татьяна Вербицкая Есть четыре формата поздравления детей. Волшебник может поздравить ребенка на ёлке, которая в этом году состоится в Тульском областном центре молодежи на улице Демонстрации, 134. Приехать с подарком к нему домой, при личной встрече (на городской ёлке, катке, в театре, цирке и т. д.) или отправить подарок по почте. Мы не рекомендуем делать слишком дорогие подарки. Главное, чтобы ребенок получил именно то, о чем он мечтает. И вообще идея проекта не столько в подарках, сколько в общении.

Для организаторов проекта важно, чтобы люди замечали детей с ограниченными возможностями здоровья, понимали их жизненную ситуацию и воспитывали в себе и своих детях доброе, терпимое отношение к особенным детям.

Кристина Сухарева, администратор проекта, мама особенного ребенка:

Кристина Сухарева Цель проекта — сделать мир немного добрее, терпимее, а жизнь «особого» ребенка и его родителей радостней. Для многих детей возможность общения так же важна, как и участие в новогоднем празднике. В группе соцсети «ВКонтакте» «Необыкновенный Новый год» размещены фотографии детей, которые будут рады обрести новых друзей, получить подарок от своего волшебника. Посмотреть фото всех ребят можно в альбоме группы, а описание их увлечений — на стене. Если сделаешь счастливее одного ребенка, то и сам станешь счастливее от осознания того, что сделал добро и стал настоящим волшебником!



В этом году в бывшем ДКЖ пройдут сразу две елки: в 11.00 для малышей, в 14.00 — для подростков. К акции присоединились уже более трехсот детей и почти столько же волшебников. Некоторые туляки дарят волшебство сразу нескольким детям!