«Мамочки, это же ЗАГС!»: сотрудница рассказала о свадебном закулисье

Фото из личного архива Ольги Ждановой.

Ольга пришла работать в ЗАГС, когда ей было 22 года — прямо с университетской скамьи. Девушка устроилась на должность делопроизводителя — тогда это был предел ее мечтаний:

— Пришла я сюда по зову сердца. Мне казалась эта работа очень представительной, и о большем я даже мечтать не могла. Когда меня взяли на работу я радовалась и всем говорила: «Мамочки, это же ЗАГС!», — вспоминает Ольга.



С тех пор прошло аж 16 лет. Из юной неопытной девушки Ольга выросла в начальника органа ЗАГС по нескольким городам: Новомосковску, Донскому, а еще по Веневскому, Кимовскому и Узловскому районам.

— ЗАГС стал моим первым и единственным местом работы — здесь прошла вся моя жизнь. Вот не зря же говорят, что нет такого человека, чья жизнь не была бы связана с ЗАГСом: все судьбы россиян вершим мы. Мы — про жизнь, про людей. И моя судьба тоже была решена именно в органе ЗАГС. На глазах моих коллег я из маленькой хрупкой девушки превратилась в настоящего руководителя. И из того состава, который был, половина людей остались — те самые, которые меня учили, когда я пришла сюда молоденькой девушкой.

За столько лет Ольга развила в себе экстрансенсорные способности:

— Мы уже как экстрасенсы: вот стоит перед нами пара в зале регистрации, играет вальс Мендельсона, и мы каждую пару уже видим как на рентгене. Сразу видно, кто вместе будет всю жизнь, а кто вскоре разведётся. Чаще всего наши пророчества сбываются. Мы будто чувствуем это на подсознательном уровне.

Выглядит Ольга потрясающе — глаза горят, а с лица не сходит улыбка. Сразу видно, что девушка счастлива, а работа доставляет ей удовольствие!



— Сложно ли управлять непредсказуемым женским коллективом?

— Мы все очень разные — и по возрасту, и по характеру, и, конечно же, мы женщины — очень эмоциональные. Я всегда говорю: «Девчат, мы с вами — про людей». Что бы ни было у нас дома, мы приходим на работу, и каждый человек — это особенная ситуация, особенная судьба.

На наших лицах никогда не видны наши собственные проблемы. Конечно же, я как руководитель негласно участвую в жизни своих специалистов, стараюсь никого не оставлять без внимания.

Мне даже родные говорят: «Знаешь, у тебя есть другая семья». И действительно, мой коллектив — это моя семья, я всегда при необходимости помогу каждому. Поэтому, если я скажу, что в воскресенье ночью надо выйти на работу, не будет даже никаких разговоров — меня выручат, и выйдут.





Сейчас в подчинении у Ольги 22 человека — девочки стараются жить дружно. Кстати, по словам Ольги, из ЗАГСа люди не увольняются — если приходят, то остаются навсегда.

В поле, в черном платье и на воздушном шаре — о необычных свадьбах

За время своей работы Ольга успела повидать всякое-разное, но все еще находятся люди, которые поражают воображение.







Как-то раз на свадьбу невеста приехала в черном платье. По какой причине так произошло непонятно, но «крестные феи» из ЗАГСа не смогли оставить невесту в такой ситуации:

— У нас была торжественная церемония свадьбы в местном музее. Я была просто в шоке, когда увидела невесту в длинном, черном платье. Пришлось оперативно искать платье напрокат — белоснежный наряд мне удалось найти за 30 минут, — рассказала Ольга.





А еще одни молодожены решили расписаться по-русски с размахом — в поле:

— В деревне Холтобино праздновали День сельского хозяйства, торжественная регистрация была прямо в поле. Все вместе собирали невесте свадебный букет с колосками. Парень — участник СВО, сейчас на передовой. Жена ездит к нему каждый месяц. Я поддерживаю с ребятами связь — они молодцы, все переживут, — сказала Ольга.

Креативные молодожены устроили настоящий перформанс и после регистрации...улетели на воздушном шаре. Было трогательно и необычно.

Сотрудники ЗАГСа проводят экскурсии для малышей. Даже репетируют с детьми будущую свадьбу.

А еще Ольга с коллегами ездят в гости к «золотым парам» — супругам, которые прожили вместе невероятное количество лет:

— Были даже дедушки и бабушки, которые вместе более 50 лет — в это сложно поверить! Конечно, с нами делятся секретами семейного счастья.

Главное — умение слышать, а не просто слушать, и конечно же, бесконечно уважать друг друга и уметь прощать, ведь все мы имеем право оступиться.



Спустя столько лет глаза супругов все также наполнены любовью!





Сотрудники приезжают к «золотым парам» не с пустыми руками — привозят подарки

и сладости.

Необычными бывают не только свадьбы, но и разводы:

— Вопреки всеобщему мнению, разводы не всегда проходят грустно и со слезами на глазах. Как-то подружки разведенной девушки устроили настоящее шоу возле ЗАГСа: ростовые куклы, громкая музыка и шампанское рекой — так шумно и весело даже на некоторых свадьбах не бывает, — вспоминает Ольга.