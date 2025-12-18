  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области запустят пилотный проект по подвозу детей к спортшколам - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области запустят пилотный проект по подвозу детей к спортшколам

Он будет ориентирован в первую очередь на детей из сельской местности.

В Тульской области запустят пилотный проект по подвозу детей к спортшколам
Фото Алексея Пирязева.

Власти Тульской области планируют в 2026 году запустить пилотный проект по доставке детей на тренировки в спортивные объекты региона. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в интервью ТАСС.

Проект будет ориентирован в первую очередь на детей из сельской местности. Планируется использовать школьные автобусы, которые уже собирают детей из разных населенных пунктов и доставляют их в школы.

Теперь эту практику хотят распространить и на сферу спорта, чтобы дети могли беспрепятственно посещать тренировки.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:03 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
подвоз школьники спортобъекты Дмитрий Миляев
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
сегодня, в 07:00, 212 1749 2
В Тулу прибыли новые троллейбусы
Жизнь Тулы и области
В Тулу прибыли новые троллейбусы
сегодня, в 12:16, 48 3055 4
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
Жизнь Тулы и области
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
вчера, в 16:02, 132 3811 -2
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
Дежурная часть
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
сегодня, в 13:35, 29 2892 16

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Суворовском районе открыли модульный дом культуры
В Суворовском районе открыли модульный дом культуры
В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.