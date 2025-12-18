В Тульской области запустят пилотный проект по подвозу детей к спортшколам

Он будет ориентирован в первую очередь на детей из сельской местности.

Фото Алексея Пирязева.

Власти Тульской области планируют в 2026 году запустить пилотный проект по доставке детей на тренировки в спортивные объекты региона. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в интервью ТАСС.

Проект будет ориентирован в первую очередь на детей из сельской местности. Планируется использовать школьные автобусы, которые уже собирают детей из разных населенных пунктов и доставляют их в школы.

Теперь эту практику хотят распространить и на сферу спорта, чтобы дети могли беспрепятственно посещать тренировки.