В Тульской области на 25% уменьшилось количество аварий с участием каршеринга

А число нарушений ПДД сократилось более чем вдвое.

Фото из архива Myslo.

За 2025 год в Тульской области количество ДТП с участием автомобилей каршеринга сократилось на 25%, а число нарушений ПДД пользователями сервиса снизилось более чем вдвое — на 51%.

Это стало возможным благодаря комплексу мер, включая:

допуск к сервису только верифицированных пользователей,

применение санкций за нарушения, включая блокировку аккаунтов,

мониторинг стиля вождения по телематическим данным с отправкой предупреждений,

введение системы рейтингов и поощрений за безопасное вождение,

интерактивный тест в приложении для профилактики поездок в состоянии опьянения.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская отметила, что снижение аварийности — это положительная тенденция, которую важно сохранить.