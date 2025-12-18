В Тульской области на 25% уменьшилось количество аварий с участием каршеринга

За 2025 год в Тульской области количество ДТП с участием автомобилей каршеринга сократилось на 25%, а число нарушений ПДД пользователями сервиса снизилось более чем вдвое — на 51%.
Это стало возможным благодаря комплексу мер, включая:
- допуск к сервису только верифицированных пользователей,
- применение санкций за нарушения, включая блокировку аккаунтов,
- мониторинг стиля вождения по телематическим данным с отправкой предупреждений,
- введение системы рейтингов и поощрений за безопасное вождение,
- интерактивный тест в приложении для профилактики поездок в состоянии опьянения.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская отметила, что снижение аварийности — это положительная тенденция, которую важно сохранить.