  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Тульской области на 25% уменьшилось количество аварий с участием каршеринга - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Тульской области на 25% уменьшилось количество аварий с участием каршеринга

А число нарушений ПДД сократилось более чем вдвое.

В Тульской области на 25% уменьшилось количество аварий с участием каршеринга
Фото из архива Myslo.

За 2025 год в Тульской области количество ДТП с участием автомобилей каршеринга сократилось на 25%, а число нарушений ПДД пользователями сервиса снизилось более чем вдвое — на 51%. 

Это стало возможным благодаря комплексу мер, включая:

  • допуск к сервису только верифицированных пользователей,
  • применение санкций за нарушения, включая блокировку аккаунтов,
  • мониторинг стиля вождения по телематическим данным с отправкой предупреждений,
  • введение системы рейтингов и поощрений за безопасное вождение,
  • интерактивный тест в приложении для профилактики поездок в состоянии опьянения.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Светлана Воскресенская отметила, что снижение аварийности — это положительная тенденция, которую важно сохранить. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:42 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
каршеринг делимобиль
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
сегодня, в 07:00, 212 1749 2
В Тулу прибыли новые троллейбусы
Жизнь Тулы и области
В Тулу прибыли новые троллейбусы
сегодня, в 12:16, 48 3055 4
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
Жизнь Тулы и области
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
вчера, в 16:02, 132 3811 -2
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
Дежурная часть
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
сегодня, в 13:35, 29 2892 16

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Рецидивисты из Алексина обнесли спящего друга: суд огласил приговор
Рецидивисты из Алексина обнесли спящего друга: суд огласил приговор
В Суворовском районе открыли модульный дом культуры
В Суворовском районе открыли модульный дом культуры
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.