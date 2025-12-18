  1. Моя Слобода
новости
новости
В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Не забудьте предварительно записаться на прием.

В Туле 25 декабря с 8.00 до 15.00 в детской областной клинической больнице врачи осмотрят и проконсультируют юных пациентов. 

В списке 14 специалистов: оториноларинголог, аллерголог — иммунолог, кардиолог, офтальмолог, травматолог, невролог, пульмонолог, врач по вакцинопрофилактике, педиатр, гастроэнтеролог, онколог, хирург, эндокринолог, акушер — гинеколог, психиатр.

Нужна предварительная запись на прием. Звонки принимаются с 09.00 до 16.00 по телефону: 8 (4872) 48-50-05. 

О невозможности прийти на прием просьба также сообщать по указанному телефону.

На прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребёнка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

сегодня, в 09:40
