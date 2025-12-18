В Суворовском районе открыли модульный дом культуры

ДК открыли 17 декабря. На церемонии открытия с приветственным словом выступила заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова.

Она подчеркнула, что уникальность региональной программы заключается в создании современных культурных центров даже в самых отдалённых населённых пунктах, обеспечивая их необходимым оборудованием и методическими материалами.

«Главный показатель программы „Наш район“ — положительная обратная связь от жителей области. Появление модульного дома культуры в отдаленных населенных пунктах области открывает новую страницу культурной жизни: здесь проводятся интересные мероприятия, создаются условия для творческого развития молодёжи, общения и получения новых впечатлений. Особенно приятно, что открытие состоялось накануне праздников. Впереди — волшебное время новогодних торжеств, когда люди стремятся быть вместе с близкими», — отметила Ольга Гремякова.

Площадь нового учреждения составляет 162 квадратных метра. В нём объединены многофункциональное культурно-досуговое пространство и современная библиотека. На его базе будут работать кружки декоративно-прикладного искусства и рисования, проводиться вокальные занятия ансамбля «Домисолька», а также спортивные и семейные мероприятия в рамках программы «Активное долголетие».

«Наша задача — сделать этот ДК местом притяжения для жителей всех возрастов, где каждый сможет найти занятие по душе», — резюмировала Ольга Гремякова.

Праздничное мероприятие для жителей посёлка украсили выступления местных творческих коллективов.