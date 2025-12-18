  1. Моя Слобода
В Суворовском районе открыли модульный дом культуры

Объект в поселке Песоченском построили в рамках губернаторской программы Дмитрия Миляева «Наш район».

В Суворовском районе открыли модульный дом культуры

ДК открыли 17 декабря. На церемонии открытия с приветственным словом выступила заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова.

Она подчеркнула, что уникальность региональной программы заключается в создании современных культурных центров даже в самых отдалённых населённых пунктах, обеспечивая их необходимым оборудованием и методическими материалами.

ubub67ymhu7s8iv0l4jid2pu1k9jutt1.jpg

«Главный показатель программы „Наш район“ — положительная обратная связь от жителей области. Появление модульного дома культуры в отдаленных населенных пунктах области открывает новую страницу культурной жизни: здесь проводятся интересные мероприятия, создаются условия для творческого развития молодёжи, общения и получения новых впечатлений. Особенно приятно, что открытие состоялось накануне праздников. Впереди — волшебное время новогодних торжеств, когда люди стремятся быть вместе с близкими», — отметила Ольга Гремякова.

Площадь нового учреждения составляет 162 квадратных метра. В нём объединены многофункциональное культурно-досуговое пространство и современная библиотека. На его базе будут работать кружки декоративно-прикладного искусства и рисования, проводиться вокальные занятия ансамбля «Домисолька», а также спортивные и семейные мероприятия в рамках программы «Активное долголетие».

j7rq3lfkmolxtg2kkgdt1z1vn5bbfzw4.jpg

«Наша задача — сделать этот ДК местом притяжения для жителей всех возрастов, где каждый сможет найти занятие по душе», — резюмировала Ольга Гремякова.

Праздничное мероприятие для жителей посёлка украсили выступления местных творческих коллективов.

ot3bp3jsa6zefauida83299qh4u29uiq.jpg

сегодня, в 10:20
Событие
модульный ДК Наш район
Люди
Дмитрий Миляев
В Тульской области на 25% уменьшилось количество аварий с участием каршеринга
В Тульской области на 25% уменьшилось количество аварий с участием каршеринга
В Тульской области запустят пилотный проект по подвозу детей к спортшколам
В Тульской области запустят пилотный проект по подвозу детей к спортшколам
