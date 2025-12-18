  1. Моя Слобода
  Почти 40 тысяч туляков не могут выехать за границу из-за долгов
Почти 40 тысяч туляков не могут выехать за границу из-за долгов

Судебные приставы напомнили, как проверить действующие ограничения.

Фото пресс-службы УФССП по Тульской области.

Накануне в Туле прошла информационная акция «В Новый год без долгов!», которую организовали сотрудники УФССП России по Тульской области. Судебные приставы напомнили жителям о необходимости своевременно погашать задолженности.

В течение дня во флагманском многофункциональном центре «Мои документы» работал мобильный пункт судебных приставов. В ходе акции сотрудники проверили наличие задолженностей по запросу граждан.

Отметим, что долги могут привести к временному ограничению права на выезд за границу. В Тульской области такой запрет действует у более чем 39 тысяч человек.

Проверить наличие задолженности можно в электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств» на сайте УФССП, через личный кабинет на «Госуслугах» или в приложении «ФССП России».

сегодня, в 16:51 0
