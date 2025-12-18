  1. Моя Слобода
Контакт-центр минздрава Тульской области отвечает на звонки за минуту

Операторы помогают с записью на прием к врачу, отменой или переносом визита.

Фото правительства Тульской области.

Накануне, 17 декабря, контакт-центр минздрава Тульской области отметил пятилетие своей работы. В штате центра — более 100 человек, которые ежедневно принимают около 6500 звонков от жителей по круглосуточной горячей линии.

Операторы помогают с записью на прием к врачу, отменой или переносом визита, а также консультируют по вопросам получения медицинских услуг.

Почти 100% абонентов получают ответ при ожидании не более 1 минуты. Если дозвониться не получилось, оператор перезванивает в ближайшее время. Автоматизация контакт-центра получила высокую оценку федеральных экспертов, и этот опыт перенимают другие регионы.

Министр здравоохранения Тульской области Сергей Мухин отметил, что создание контактного центра было продиктовано пандемией и за эти годы он стал полноценной и высокоэффективной службой, обеспечивающей клиентоцентричный подход к пациентам.

сегодня, в 11:23 +1
