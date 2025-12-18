  1. Моя Слобода
Бойцам СВО направят из Тульской области новогодние подарки

В каждую посылку включены письма от детей с поздравлениями и словами благодарности.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По инициативе губернатора Дмитрия Миляева совместно с жителями Тульской области было собрано более 3500 новогодних наборов в зону СВО. 

Сегодня, 18 декабря, груз был сформирован. В его составе питьевая вода, продукты питания и новогодние подарки. В каждую посылку включены письма от детей с поздравлениями и словами благодарности бойцам. 

«Поставка груза бойцам по поручению нашего губернатора — уже добрая традиция. Сегодня организована работа по формированию новогодних подарков для личного состава войсковых частей, выполняющих служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции. Один подарок включает порядка 25 продуктовых позиций. Всего собрано 3500 посылок. В наборы также входят письма от учащихся школ, и в каждом из них — частичка добра для участников специальной военной операции», — сказал заместитель губернатора Владимир Цибульский. 

До 31 декабря продуктовые праздничные наборы будут доставлены участникам в зону специальной военной операции.

сегодня, в 15:56
