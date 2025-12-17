«Я работаю на заводе»: молодые туляки рассказали, почему выбрали промышленные предприятия

Студенты технических колледжей и вузов из первых уст узнали истории тех, для кто назвал завод идеальным местом для старта карьеры.

17 декабря в творческом индустриальном кластере «Октава» состоялся Тульский региональный профориентационный форум «Твой старт!».

Подготовка кадров для различных отраслей экономики — стратегически важная задача, которой уделяет большое внимание губернатор Дмитрий Миляев и правительство региона. В частности, при поддержке Минобрнауки России и АО «Высокоточные комплексы» на базе ТулГУ в 2024 году открылась Передовая инженерная школа «Интеллектуальные оборонные системы». Здесь готовятся высококвалифицированные инженеры для предприятий оборонно-промышленного комплекса региона.

Сами предприятия тоже проводят большую работу. Они оснащают лаборатории и мастерские, участвуют в разработке программ обучения, организуют стажировки преподавателей и практику студентов. Это позволяет гарантированно трудоустроить выпускников.

Ну и, конечно, не забывают предприятия ОПК и про предоставление различных социальных гарантий и возможностей для карьерного роста, конкурируя друг с другом за создание более комфортных рабочих мест.

Участников форума приветствовал министр промышленности Тульской области Николай Еланцев:

Николай Еланцев «Сегодняшний форум — это еще одна возможность рассказать молодежи о престиже и востребованности рабочих специальностей на рынке труда, а также помочь ребятам определиться с выбором профессионального пути. В современном мире без инженеров, сварщиков, электриков, монтажников и других профессионалов невозможно реализовать крупные проекты и обеспечить устойчивое развитие страны».

Но лучше многих о преимуществах работы на заводе расскажут сами сотрудники.

Егор Першин — Выбором профессии я озадачился в старших классах школы, ходил на дни открытых дверей в институты. На одном из них узнал о целевом обучении, — рассказывает специалист Императорского Тульского оружейного завода Егор Першин. — Мне понравилось, что после окончания института у меня гарантировано будет рабочее место. Сейчас я могу точно сказать, что сделал правильный выбор. Еще будучи студентом, я проходил практику на заводе, познакомился с коллегами, получил необходимый опыт Ну и еще один приятный бонус: получал и стипендию и от вуза, и от предприятия! После получения диплома я продолжаю трудиться на оружейном заводе.

Евгения Каштанова — Несколько лет мой выбор пал на предприятие и, хочу сказать, что это одно из лучших решений за всю мою жизнь, — считает сотрудница Императорского Тульского оружейного завода Евгения Каштанова. — Если представить предприятие кораблём, то корпус этого корабля — это его основа, сотрудники, которые работают по 40-50 лет. Но внутренний механизм должен все время обновляться — это мы, молодое поколение, новые технологии. Сегодня завод — не шаблонное серое предприятие. Это современное производство, руководство которого нацелено на развитие. Здесь заинтересованы в обучении и повышении квалификации сотрудников, а также создании комфортных условий для отдыха и занятий спортом. На территории нашего завода есть очень уютный сквер с лавочками и фонтаном, есть спортзал, буфеты, кафетерий. Есть личное время, ты не чувствуешь себя зажатым в рамки. Если у тебя есть желание развиваться, это всегда поощряется. А кроме этого, имеется хороший «социальный пакет».

Глеб Салдаев — Машзавод «Штамп» — это очень хорошее предприятие, которое даёт молодёжи возможность показать себя, — рассказал сотрудник завода Глеб Салдаев. — При трудоустройстве к каждому новому сотруднику прикрепляется наставник, который помогает освоиться на новом месте, всегда поддержит и подскажет.

О том, что рабочая специальность — это тренд, рассказала руководитель регионального учебного центра по подготовке сварщиков Милена Чеканова:

Милена Чеканова — В школе моя классная руководительница говорила: если мы будем двоечниками, то пойдем сварщиками на завод. А сегодня в Тульскую область приезжают люди из самых отдаленных уголков России, чтобы получить эту профессию. Потому что она является одной из самых востребованных и самых высокооплачиваемых в мире. Сварщики нужны на любом предприятии! Сварка — это не просто работа. Это борьба с металлом и самим собой: кто выдержит, станет мастером. Кто бросит — так и не узнает, на что способен. Каждый шов — это не только металл, но и уверенность, сила и труд, от результатов которого зависят машины, мосты, корабли, города.

Более подробно узнать об открытых вакансиях и востребованных направлениях можно было на ярмарке вакансий. Свои направления работы на ней представили НПО «Сплав», Машзавод «Штамп», «Тулажелдормаш» и «Туламашзавод».

Справка

Тульская область — участник федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Это позволяет региону позволяет модернизировать систему среднего профессионального образования: обустраивать новые классы, закупать оборудование, создавать новые лаборатории, готовить уже практикоориентированных специалистов в системе среднего профессионального звена.

В 2026 году в Тульской области будет реализован ряд проектов по развитию среднего профессионального образования. Будет удвоено количество учебно-производственных кластеров. Это говорит о вовлеченности предприятий региона в подготовку кадров.