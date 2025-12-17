В Туле бродячая собака укусила ребёнка: администрация города выплатит отцу компенсацию

Фото Алексея Пирязева.

В надзорное ведомство обратился отец девятилетней девочки, которую укусила бродячая собака. Всё произошло на детской площадке рядом с домом № 144 по проспекту Ленина.

По итогам прокурорской проверки было установлено, что вопреки требованиям законодательства, городское управление по благоустройству не приняло достаточных мер для того, чтобы обезопасить жителей от бродячих животных.

Для защиты интересов школьницы прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда. Суд поддержал исковые требования – администрация должна выплатить отцу 75 тысяч рублей.