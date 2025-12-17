  1. Моя Слобода
В Тульском кремле пройдёт Всероссийский фестиваль детского творчества «Шар-папье»

Традиционно основа фестиваля – это конкурс по созданию игрушки шар-папье. В этом году в нём принимают участие больше 1000 детей из разных регионов России.

В преддверии Нового года туляков и гостей города ждет большой творческий праздник. В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля пройдет ХI Всероссийский фестиваль детского творчества «Шар-папье».

В этом году в конкурсе по созданию игрушки шар-папье принимают участие больше 1000 детей, а его география простирается от Калининграда до Владивостока. Лучшие работы будут представлены на выставке во время фестиваля.

Жюри предстоит определить победителей в пяти конкурсных номинациях: «Символ года 2026», «Ёлочная игрушка», «Фантазия», «Игрушка в стиле партнёра» и «Русский Дед Мороз». Изюминкой праздника станет уникальный парад Дедов Морозов со всей страны.

Афиша А4 2025_cur.jpg

Также в рамках Фестиваля вот уже шестой год подряд пройдёт художественно-патриотическая акция «Бусы России». Дети из разных уголков страны уже расписали бумажные «бусины», изобразив на них достопримечательности родного края, и прислали их в Тулу.

На фестивале эти «визитные карточки» городов собираются в яркую гирлянду, символизирующую единство России и дружбу людей всей страны. Начинались бусы с длины 150 метров и с каждым годом увеличивались, к акции присоединялись новые регионы. В этом году идём на рекорд — 73 региона и бусы длиной более 350 метров!

Приходите всей семьей на Фестиваль и всё увидите сами! Он пройдёт 20 и 21 декабря с 12.00 до 16.00 в атриуме Тульского кремля. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

вчера, в 21:21
