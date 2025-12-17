В России могут разблокировать Roblox

Roblox могут разблокировать в России. В Роскомнадзоре сообщили, что администрация игры готова навести порядок в чатах и модерировать контент для несовершеннолетних.

Платформу заблокировали в России, потому что она не соблюдала требования по модерации контента и обеспечению безопасности в чатах. Сейчас разработчики заявили, что готовы постепенно привести свою работу в соответствие с российским законодательством.

Если они действительно начнут это делать и обеспечат безопасность детей в интернете, Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с другими сервисами, сказано на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что подростки массово обращались в Кремль с просьбой разблокировать Roblox. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил большое количество таких писем.