В России могут разблокировать Roblox

Администрация игры готова навести порядок в чатах.

Roblox могут разблокировать в России. В Роскомнадзоре сообщили, что администрация игры готова навести порядок в чатах и модерировать контент для несовершеннолетних.

Платформу заблокировали в России, потому что она не соблюдала требования по модерации контента и обеспечению безопасности в чатах. Сейчас разработчики заявили, что готовы постепенно привести свою работу в соответствие с российским законодательством.

Если они действительно начнут это делать и обеспечат безопасность детей в интернете, Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с другими сервисами, сказано на сайте ведомства. 

Ранее сообщалось, что подростки массово обращались в Кремль с просьбой разблокировать Roblox. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил большое количество таких писем. 

вчера, в 15:28 +3
