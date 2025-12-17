  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В правительстве прошло заключительное заседание Общественной палаты Тульской области в 2025 году - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В правительстве прошло заключительное заседание Общественной палаты Тульской области в 2025 году

В начале следующего года действующий состав прекратит свою работу в связи с истечением трехлетнего периода.

В правительстве прошло заключительное заседание Общественной палаты Тульской области в 2025 году
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В зале приемов правительства Тульской области прошло заключительное заседание Общественной палаты в этом году. Ее председатель Юрий Цкипури представил отчет об итогах работы за год.

Также свои доклады представили 12 профильных комиссий Общественной палаты. Они рассказали о результатах своей деятельности по различным направлениям.

От имени губернатора Дмитрия Миляева к членам Общественной палаты обратился его заместитель Алексей Давлетшин. 

lrvcpedi31a0rpa2pwume31cgs8o6k9k (1).jpg

«Общественная палата сегодня — важнейший институт государственного управления. Это площадка, где мы можем получить обратную связь не только от жителей, но и от общественных организаций. Губернатор Дмитрий Миляев сегодня уделяет огромное внимание тому, чтобы правительство и другие общественные институты были открытыми, чтобы мы слышали обратную связь от людей о том, как сегодня реализуются национальные и региональные проекты. Сегодня, подводя итоги работы Общественной палаты региона за 2025 год, мы видим, как много выездов сделано в муниципальные образования, собрано мнений людей, получены от них запросы и обратная связь. Это, конечно, ключевая задача Общественной палаты. Эта работа должна быть продолжена».

В начале следующего года действующий состав Общественной палаты завершит работу в связи с окончанием трехлетнего срока полномочий.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 19:06 −4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Общественная палата
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
сегодня, в 07:00, 212 1724 2
В Тулу прибыли новые троллейбусы
Жизнь Тулы и области
В Тулу прибыли новые троллейбусы
сегодня, в 12:16, 48 3028 4
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
Жизнь Тулы и области
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
вчера, в 16:02, 132 3805 -2
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
Дежурная часть
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
сегодня, в 13:35, 29 2878 16

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле бродячая собака укусила ребёнка: администрация города выплатит отцу компенсацию
В Туле бродячая собака укусила ребёнка: администрация города выплатит отцу компенсацию
На ул. Советской введут временные ограничения для транспорта
На ул. Советской введут временные ограничения для транспорта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.