В правительстве прошло заключительное заседание Общественной палаты Тульской области в 2025 году

В зале приемов правительства Тульской области прошло заключительное заседание Общественной палаты в этом году. Ее председатель Юрий Цкипури представил отчет об итогах работы за год.

Также свои доклады представили 12 профильных комиссий Общественной палаты. Они рассказали о результатах своей деятельности по различным направлениям.

От имени губернатора Дмитрия Миляева к членам Общественной палаты обратился его заместитель Алексей Давлетшин.

«Общественная палата сегодня — важнейший институт государственного управления. Это площадка, где мы можем получить обратную связь не только от жителей, но и от общественных организаций. Губернатор Дмитрий Миляев сегодня уделяет огромное внимание тому, чтобы правительство и другие общественные институты были открытыми, чтобы мы слышали обратную связь от людей о том, как сегодня реализуются национальные и региональные проекты. Сегодня, подводя итоги работы Общественной палаты региона за 2025 год, мы видим, как много выездов сделано в муниципальные образования, собрано мнений людей, получены от них запросы и обратная связь. Это, конечно, ключевая задача Общественной палаты. Эта работа должна быть продолжена».

В начале следующего года действующий состав Общественной палаты завершит работу в связи с окончанием трехлетнего срока полномочий.