Тульский суд взыскал с «чёрного бутлегера» 30 млн рублей за загрязнение окружающей среды

Истцом по делу выступило Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Тульский суд взыскал с «чёрного бутлегера» 30 млн рублей за загрязнение окружающей среды
Фото Артема Жильцова

Весной 2023 года на земельном участке рядом с д. Поповкой Алексинского района было обнаружено крупное загрязнение — земля была залита жидкостью с резким химическим канализационным запахом, частично смешанной с пастообразным отходом. Общая площадь загрязненной территории составила 10 452 квадратных метров.

Эти отходы были отнесены к III классу опасности. Земельный участок принадлежал местному жителю и предназначался для сельскохозяйственной деятельности, хотя на самом деле в зданиях свинофермы работал подпольный цех по производству и розливу алкоголя.

В прошлом году владелец участка и ещё девять человек были осуждены за производство, закупку, хранение, перевозку и продажу спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Специалисты Росприроднадзора установили, что владелец участка грубо нарушил положения Земельного кодекса, допустив загрязнение окружающей среды, и обратились в суд с просьбой взыскать с мужчины стоимость причинённого вреда. Суд поддержал позицию истца — «чёрному бутлегеру» предстоит выплатить государству более 30,4 млн рублей.

