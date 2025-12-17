Половина билетов на тульский концерт Ларисы Долиной не продана

Судя по всему, интерес к творчеству певицы значительно снизился.

Изображение сгенерировано ИИ

В первое воскресенье 2026 года в тульском ДК «Туламашзавода» должна выступить Лариса Долина. В последние месяцы имя певицы активно мелькает в СМИ на фоне скандала с продажей недвижимости. Напомним, накануне свою позицию по этому вопросу выразил Верховный суд РФ.

Судя по всему, аншлага в Туле Ларисе Александровне ждать не приходится – по состоянию на 17 декабря из 754 билетов не выкуплены 297. Их общая стоимость превышает 1,54 млн рублей.

Больше всего свободных мест в партере. На первых шести рядах из 144 мест свободно 68, стоимость билетов на них составляет от 6000 до 7500 рублей.