На ул. Советской введут временные ограничения для транспорта

Работы пройдут на пересечении ул. Советской и ул. Мосина. Они начнутся в субботу, 20 декабря, в 9.00 и продлятся до 23.00 воскресенья.

Также ограничения будут действовать в понедельник, 22 декабря, с 9.00 до 23.00. Движение транспорта будет ограничено на указанном перекрёстке, а также на трамвайных путях от Тульского государственного музея оружия на ул. Октябрьской до ул. Мосина.

Во время работ трамваи маршрутов № 10 и 12 будут следовать по измененной схеме:

№ 10 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая»: ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе.

№ 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая»: пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Пролетарская – Демидовский путепровод – ул. Октябрьская – ул. Максима Горького.