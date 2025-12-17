  1. Моя Слобода
На ул. Советской введут временные ограничения для транспорта

Профильное управлени администрации города уточняет, что причина – в ремонте трамвайных путей.

На ул. Советской введут временные ограничения для транспорта

Работы пройдут на пересечении ул. Советской и ул. Мосина. Они начнутся в субботу, 20 декабря, в 9.00 и продлятся до 23.00 воскресенья. 

Также ограничения будут действовать в понедельник, 22 декабря, с 9.00 до 23.00. Движение транспорта будет ограничено на указанном перекрёстке, а также на трамвайных путях от Тульского государственного музея оружия на ул. Октябрьской до ул. Мосина.

1.jpg

Во время работ трамваи маршрутов № 10 и 12 будут следовать по измененной схеме:

№ 10 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая»: ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе.

№ 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая»: пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Пролетарская – Демидовский путепровод – ул. Октябрьская – ул. Максима Горького.

2.jpg

вчера, в 18:34 0
