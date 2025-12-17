Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?

Myslo расскажет, в каких супермаркетах Тулы цены ниже. А еще мы посмотрели, насколько подорожали «новогодние» продукты за три года.

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Вот что мы заметили: в 2025 году некоторые продукты заметно «похудели». Например, в пачке сливочного масла «Бежин луг» теперь всего 160 граммов (когда-то было 200 г, потом 180 г, а теперь еще минус 20 г). Аналогичным образом стала меньше банка кукурузы «Бондюэль»: теперь там всего 340 граммов.

Мы закупались в пяти самых ходовых супермаркетах города: «Глобус», «Пятерочка», «Магнит», «Дикси» и «Перекресток». Итоги будут в большой таблице ниже.

Таблица кликабельна, жмите!

Примечания

Аналоги, на которые были заменены некоторые продукты:

Globus . Колбаса «Докторская» («Вязанка»), 1 кг.

. Колбаса «Докторская» («Вязанка»), 1 кг. « Пятерочка ». Колбаса «Докторская» («Вязанка»), 1 кг; майонез «Оливковый» («Ряба»), 330 г.

». Колбаса «Докторская» («Вязанка»), 1 кг; майонез «Оливковый» («Ряба»), 330 г. «Магнит». Колбаса «Докторская» («Вязанка»), 1 кг; майонез «Оливковый» («Ряба»), 330 г.

Закупка производилась 15 декабря в онлайн-магазинах. Цены указаны без учета скидок.

Для справки

С 1 января 2025 года прожиточный минимум в Тульской области составляет 17 733 рубля на душу населения, 19 329 рублей — для трудоспособного населения.