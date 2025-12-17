Конкурс «Мастера тульской журналистики» – 2025: кто собрал больше всего наград?

16 декабря состоялась 11-я торжественная церемония награждения победителей профессионального конкурса для СМИ.

«Мастера тульской журналистики» — знаковое событие в тульской медиасреде, он дает возможность показать репортерские таланты в СМИ самых разных уровней: как правительственных, так и независимых частных изданий. А еще — подсвечивает самые сильные медиакоманды региона.

Кстати, именно такую номинацию предложил ввести в конкурс в следующем году губернатор Дмитрий Миляев — «Лучшая команда журналистов». А пока этой номинации нет, обратимся к цифрам.

Всего один стол в большом зале на торжественной церемонии мог похвастаться таким количеством наград.

Это стол теперь уже большого медиахолдинга, в который входят газета «Слобода» и портал Myslo.ru, ИА «Тульская пресса» и «Московский комсомолец — в Туле» — лидеры медиарынка Тульской области.

Конкурс в этом году был представительным: всего на рассмотрение жюри поступило 214 заявок. И, разрешите похвастаться, расскажем о своих победах.

В номинации «Демографический стандарт» в числе призеров оказался коллектив газеты «Слобода» за серию кросс-медийных материалов, объединенных общим посылом: «В центре внимания — семья».

Победителем в номинации «Спорт без границ» стала корреспондент информационного агентства «Тульская пресса» Александра Антоненко .

В призеры номинации «Лучший журналист интернет — СМИ» попал Дмитрий Синяев (сетевое издание «МК — в Туле»).

В самой яркой номинации конкурса — «Лучший фотожурналист» — в призах сразу двое наших фотографов: первое место у фотокорреспондента Myslo Алексея Пирязева , второе — у Светланы Мулыкиной (информагентство «Тульская пресса»).

Шеф-редактор «Слободы» Лариса Тимофеева стала призером номинации «Лучший журналист печатного СМИ».

Итого шесть наград! За одним столом с коллективом победителей — тульский медиаменеджер Илья Степанов. Мы уже рассказывали, что в конце этого года он вошел в состав учредителей «Слободы».