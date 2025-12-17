  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Конкурс «Мастера тульской журналистики» – 2025: кто собрал больше всего наград? - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Конкурс «Мастера тульской журналистики» – 2025: кто собрал больше всего наград?

Один стол – шесть победителей! Церемония награждения выявила сильнейшие команды СМИ Тульской области.

Конкурс «Мастера тульской журналистики» – 2025: кто собрал больше всего наград?

16 декабря состоялась 11-я торжественная церемония награждения победителей профессионального конкурса для СМИ.

«Мастера тульской журналистики» — знаковое событие в тульской медиасреде, он дает возможность показать репортерские таланты в СМИ самых разных уровней: как правительственных, так и независимых частных изданий. А еще — подсвечивает самые сильные медиакоманды региона.

20251216_226954.jpg

Кстати, именно такую номинацию предложил ввести в конкурс в следующем году губернатор Дмитрий Миляев — «Лучшая команда журналистов». А пока этой номинации нет, обратимся к цифрам.

Всего один стол в большом зале на торжественной церемонии мог похвастаться таким количеством наград.

Это стол теперь уже большого медиахолдинга, в который входят газета «Слобода» и портал Myslo.ru, ИА «Тульская пресса» и «Московский комсомолец  в Туле» — лидеры медиарынка Тульской области.

Конкурс в этом году был представительным: всего на рассмотрение жюри поступило 214 заявок. И, разрешите похвастаться, расскажем о своих победах.

  • В номинации «Демографический стандарт» в числе призеров оказался коллектив газеты «Слобода» за серию кросс-медийных материалов, объединенных общим посылом: «В центре внимания — семья».
  • Победителем в номинации «Спорт без границ» стала корреспондент информационного агентства «Тульская пресса» Александра Антоненко.
  • В призеры номинации «Лучший журналист интернет — СМИ» попал Дмитрий Синяев (сетевое издание «МК — в Туле»).
  • В самой яркой номинации конкурса — «Лучший фотожурналист» — в призах сразу двое наших фотографов: первое место у фотокорреспондента Myslo Алексея Пирязева, второе — у Светланы Мулыкиной (информагентство «Тульская пресса»).
  • Шеф-редактор «Слободы» Лариса Тимофеева стала призером номинации «Лучший журналист печатного СМИ».

Итого шесть наград! За одним столом с коллективом победителей — тульский медиаменеджер Илья Степанов. Мы уже рассказывали, что в конце этого года он вошел в состав учредителей «Слободы».

Илья Степанов

— На сегодняшний день у нашего объединения — порядка 80 процентов рынка СМИ в регионе, — прокомментировал Илья Степанов. — Возможно, в будущем году родится бренд управляющей компании для холдинга. А также наши самые энергичные коллективы скоро представят календарь своих офлайн-мероприятий. Кстати, про одно из них, самое ближайшее, вы уже знаете: легендарная тульская газета «Слобода» представляет fight-show «Битва за Тулу».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
вчера, в 15:22 −2
Другие статьи по темам
Событие
конкурс Мастера тульской журналистики
Место
Тула
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 18 декабря: от -3 до +2 и гололедица
сегодня, в 07:00, 212 1724 2
В Тулу прибыли новые троллейбусы
Жизнь Тулы и области
В Тулу прибыли новые троллейбусы
сегодня, в 12:16, 48 3028 4
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
Жизнь Тулы и области
Контрольная закупка Myslo: во сколько тулякам обойдется новогодний стол?
вчера, в 16:02, 132 3805 -2
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
Дежурная часть
Против пенсионерки, отсудившей квартиру по «схеме Долиной», возбудили дело о мошенничестве
сегодня, в 13:35, 29 2878 16

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В России могут разблокировать Roblox
В России могут разблокировать Roblox
Вандалы сломали ёлку на проспекте Ленина: видео
Вандалы сломали ёлку на проспекте Ленина: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

Электронное периодическое издание «MySLO.ru (Моя Слобода)» Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-27611 от 21.03.2007 выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО «Слобода» Главный редактор: Королева Юлия Александровна Адрес редакции: 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 116 Тел.: +7 (4872) 57-07-07 E-mail: news@myslo.ru Владелец сайта: ООО «Слобода» © 2005-2025 ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.